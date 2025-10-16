Συλλαλητήριο φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συλλαλητήριο φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας – ΦΩΤΟ

Στους δρόμους βγήκαν σήμερα φοιτητές και μαθητές που διαδηλώνουν στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στις διαγραφές από τα ΑΕΙ, την ιδιωτική εκπαίδευση και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των Πανεπιστημίων.

Μαθητές και φοιτητές πραγματοποίησαν συλλαλητήριο στα Προπύλαια και στη συνέχεια έκαναν πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα. Στην κινητοποίηση καλούν πρωτοβουλίες μαθητών-φοιτητών, οργανώσεις και συλλογικότητες.

Λόγω της πορείας έχουν κλείσει δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Είναι αλήθεια ότι αν αφαιρέσετε τους υδατάνθρακες από τη διατροφή σας θα αδυνατίσετε;

ΙΣΑ: 93χρονος γιατρός κλήθηκε να πληρώσει clawback για ιατρείο κλειστό από το 2016

“Τσεκούρι” σε 16.000 θέσεις εργασίας από τη Nestlé

Nέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε αεροδρόμια: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

Τεστ προσωπικότητας: Ο κύκλος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει σε ποιο στάδιο της ζωής σας βρίσκεστε

Τι σημαίνει η φράση «εξ ιδίων τα βέλη» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:23 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

ΣτΕ για ΝΟΚ: Δημοσιεύθηκε η γνωμοδότηση για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) δημοσίευσε τη γνωμοδότησή του επί του σχεδίου...
13:41 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βόλος: Επιτέθηκαν με γροθιές σε ανήλικο στο προαύλιο σχολείου – Τρεις συλλήψεις

Νέο επεισόδιο βίας έλαβε χώρα σε προαύλιο σχολείου, αυτή τη φορά στον Βόλο, όπου ένας ανήλικος...
13:15 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Μάχη για την ζωή του δίνει το 2,5 ετών κοριτσάκι που βρέθηκε σε πισίνα – Διώξεις σε ξενοδόχο, διευθυντή και τον θείο του παιδιού

Μάχη για την ζωή του δίνει το 2,5 ετών κοριτσάκι από την Αγγλία, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσε...
13:00 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Άλκης Γιαννακάς: Το τελευταίο «αντίο» στον ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου – Κλίμα συγκίνησης στην κηδεία του

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελείται η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Άλκη Γιαννακά, ο οποίος έ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης