Συλλαλητήριο φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας – ΦΩΤΟ

Στους δρόμους βγήκαν σήμερα φοιτητές και μαθητές που διαδηλώνουν στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στις διαγραφές από τα ΑΕΙ, την ιδιωτική εκπαίδευση και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των Πανεπιστημίων.

Μαθητές και φοιτητές πραγματοποίησαν συλλαλητήριο στα Προπύλαια και στη συνέχεια έκαναν πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα. Στην κινητοποίηση καλούν πρωτοβουλίες μαθητών-φοιτητών, οργανώσεις και συλλογικότητες.

Λόγω της πορείας έχουν κλείσει δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.