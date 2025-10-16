Απόστολος Πεταλάς στον Realfm 97,8: Προτείνουμε τη μείωση του ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ

Για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 2.180 κωδικούς προϊόντων μίλησε στον Realfm 97,8 και την εκπομπή των Μάνου Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς.

Ο ίδιος μάλιστα πρότεινε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο ΦΠΑ σε χώρες με καλύτερο οικονομικό επίπεδο και δομή είναι χαμηλότερος και στις χώρες που έχουν προβλήματα και φτώχεια, είναι υψηλότερος, ακριβώς για να αντιμετωπίζουν το δημοσιονομικό πρόβλημα. Εάν μειωθεί ο ΦΠΑ, τα σούπερ μάρκετ θα μειώσουν τις τιμές 100%. Βέβαια για να είμαι δίκαιος η μείωση του ΦΠΑ θα είχε ένα μεγάλο κόστος στα δημοσιονομικά και θα το σκεφτόμουν κι εγώ πολλές φορές να το κάνω αν ήμουν Πολιτεία». Σε άλλο σημείο ο κ. Πεταλάς πρόσθεσε ότι «ο μέσος όρος ΦΠΑ στην Ευρώπη είναι στο 17-18% και στην Ελλάδα 24%».

Μιλώντας για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε κωδικούς προϊόντων, ο κ. Πεταλάς διευκρίνισε ότι «πρόκειται για εθελοντική πρωτοβουλία της εφοδιαστικής αλυσίδας με οδηγό τα σούπερ μάρκετ και την υποστήριξη 70 προμηθευτών που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Το αρχικό κάλεσμα έγινε από τον υπουργό Ανάπτυξης τον Αύγουστο».

Όπως είπε, «το 60% των κωδικών, δηλ. 1700 κωδικοί από τους 2.180, είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, πολύ καλής ποιότητας και που κατά κανόνα είναι φθηνότερα από άλλα προϊόντα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι φθηνά προϊόντα που γίνονται ακόμη φθηνότερα. Τα υπόλοιπα είναι επώνυμα προϊόντα. Η διάρκεια της πρωτοβουλίας και η δέσμευση είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου και εφόσον οι καταναλωτές επιβραβεύσουν κάποια από αυτά τα προϊόντα και το δουν και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές υπάρχει πιθανότητα να μείνουν οι τιμές εκεί που είναι».

Γενικότερα ο κ. Πεταλάς τόνισε ότι οι καταναλωτές προτιμούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που αντιστοιχεί στο 25% του τζίρου των σούπερ μάρκετ, ενώ υπάρχουν χώρες με πολύ υψηλότερο ποσοστό, όπως η Ελβετία, όπου φτάνουν στο 55% του τζίρου.

Αναφερόμενος στις τιμές, ο κ. Πεταλάς υποστήριξε ότι «υπάρχουν περισσότερα από 1.000 προϊόντα με χαμηλότερη τιμή από πέρυσι, επομένως ο καταναλωτής έχει πολλές επιλογές εφόσον το επιθυμεί. Υπάρχουν όμως και προϊόντα που έχουν σημαντικά μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με πέρυσι και μιλάμε για προϊόντα που επηρεάζονται πολύ από την κλιματική κρίση.

Σε κάθε προϊόν που κάποιος πληρώνει 100 ευρώ τα 30 ευρώ είναι φόροι. Επομένως θα πρέπει να δούμε και πώς η ίδια η Πολιτεία επηρεάζει και μιλάω τόσο για τον ΦΠΑ που είναι ο μεγαλύτερος που υπάρχει στην Ευρώπη συν τους έμμεσους φόρους και κυρίως εκείνους στην ενέργεια γιατί η ενέργεια επηρεάζει όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πραγματικά υπάρχουν κατηγορίες που στην ελληνική αγορά οι προμηθευτές είναι σχετικά λίγοι και τη θέση τους την αντιλαμβάνονται και την χρησιμοποιούν για την αποτίμηση και την τιμολόγηση των προϊόντων τους.

Και οι καταναλωτές- γιατί είναι χορός για δύο- θα πρέπει να επιλέγουν προϊόντα με περισσότερη προσοχή, να μη λένε “θέλω αυτό το επώνυμο προϊόν και θέλω και ένα Κράτος να μου βρίσκει φθηνή τιμή γι’ αυτό το προϊόν” γιατί σε όλες τις κατηγορίες υπάρχουν διάφορα επίπεδα τιμών. Υπάρχουν διάφορες μπράντες, φθηνές, ακριβές και πολύ ακριβές. Επειδή υπάρχει αυτό το στερεότυπο ότι τα προϊόντα εκτός Ελλάδας είναι φθηνότερα είναι μέσα στη συζήτηση της υπερβολής. Το ΙΕΛΚΑ κάνει 3μηνιαίες έρευνες εδώ και 4 χρόνια. Σε 44 μεγάλες αλυσίδες της Ευρώπης σε 9 χώρες και παρά το ότι η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο ΦΠΑ, δεν είναι η Ελλάδα η ακριβότερη χώρα. Υπάρχουν προϊόντα που στην Ελλάδα είναι ακριβότερα και άλλα που είναι φθηνότερα σε σχέση με καθεμία άλλη χώρα».