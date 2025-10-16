Καιρίδης στον Realfm 97,8: «Σοβαρές οι επισημάνσεις Καραμανλή, τις οποίες όλοι πρέπει να ακούσουμε»

Έυη Απολλωνάτου

πολιτική

Δημήτρης Καιρίδης

Για την ομιλία του Κώστα Καραμανλή, την Τουρκία και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Για τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός στην Παλαιά Βουλή για την κρίση των θεσμών ο Δημήτρης Καιρίδης τόνισε ότι «νομίζω ότι ο Κώστας Καραμανλής, όπως δικαιούται ως πρώην Πρωθυπουργός έχει επιλέξει έναν ρόλο υπερκομματικό και το να προσπαθούμε να τον κοντύνουμε και να τον βάλουμε σε μία κομματική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης νομίζω ότι είναι λάθος. Αυτά που είπε είναι σοβαρές επισημάνσεις τις οποίες όλοι πρέπει να ακούσουμε».

Και συνέχισε: «Εγώ θεωρώ ότι η Ελληνική Δημοκρατία άντεξε πολύ καλύτερα από ό,τι προβλέπονταν μία πολύ βαριά κρίση, την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010. Βλέπετε τις αναστατώσεις που έχουμε στο εξωτερικό με πολύ μικρότερα προβλήματα, σε χώρες όπως η Γαλλία. Αν η Γαλλία είχε 28% ανεργία και πτώση του ΑΕΠ της 27% και του βιοτικού της επιπέδου 40% δεν ξέρω ποια θα ήταν η θέση των Γάλλων. Εδώ τα πράγματα εν πάση περιπτώσει μπήκαν σε μία σειρά και αυτό είναι προς τιμήν όλων των Ελλήνων και όλων των πολιτικών δυνάμεων».

«Από εκεί και πέρα προβλήματα προφανώς έχει και η Ελληνική Δημοκρατία και στην απονομή της Δικαιοσύνης και πρέπει να τα δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν θεωρώ ωστόσο ότι η λύση είναι να επιτιθέμεθα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπως κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Άρειο Πάγο και σε σύσσωμη την ελληνική Δικαιοσύνη και να καταθέτω μηνύσεις εναντίον της προέδρου, του εφέτη ανακριτή, του πρωτοδίκη και του οποιουδήποτε. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει. Από εκεί και πέρα να καθίσουμε να τα δούμε και να τα δούμε πολύ προσεκτικά και εγώ τον ακούω με μεγάλο σεβασμό και αυτά που λέει δεν με βρίσκουν αντίθετο. Είναι κάτι το οποίο το είπα και στη συζήτηση που είχα με τον Νίκο Δένδια στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα για την φρεγάτα. Όσες φρεγάτες και να πάρουμε όσα Rafale και να πάρουμε εάν η χώρα είναι σε αναστάτωση και υπάρχει αυτή η κρίση θεσμών και υπάρχει αυτή η καταβαράθρωση της εμπιστοσύνης στην Δικαιοσύνη, η χώρα είναι ευάλωτη στην ξένη απειλή», υπογράμμισε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν κατήγαγε έναν προσωπικό θρίαμβο, το οποίο το πουλάει και στο εσωτερικό. Το γεγονός ότι συμμετέχει στην επόμενη μέρα της Γάζας και εμφανίζεται ως ο ηγέτης των μουσουλμάνων και να αναβιώνει την παλιά οθωμανική κληρονομιά ως το κέντρο της Μέσης Ανατολής καπελώνοντας τους Άραβες δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μία νίκη την οποία πιεζόμενος και στο εσωτερικό για τα οικονομικά θέλει προφανώς να εκμεταλλευτεί».

«Θα πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε τα μέλια και τις πομπώδεις δηλώσεις ενώπιον των Μέσων Ενημέρωσης από την ουσία. Η αλήθεια είναι ότι από την Ουάσινγκτον έφυγε παραγγέλνοντας 22 δισ. Boeing και με τη δέσμευση ότι θα αγοράσει 40 δισ. αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτό που ήθελε να πάρει σε αντάλλαγμα, τα F-35, δεν τα πήρε και δεν φαίνεται να τα παίρνει και για πρώτη φορά και αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός πριν λίγο, η Ελλάδα έχει το ποιοτικό πλεονέκτημα στους εξοπλισμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θριαμβολογούμε και ότι λύσαμε το πρόβλημα μας», ανέφερε ο Δημήτρης Καιρίδης.

