Ρόδος: Μάχη για την ζωή του δίνει το 2,5 ετών κοριτσάκι που βρέθηκε σε πισίνα – Διώξεις σε ξενοδόχο, διευθυντή και τον θείο του παιδιού

Μάχη για την ζωή του δίνει το 2,5 ετών κοριτσάκι από την Αγγλία, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο, στη Ρόδο.

Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ, στο Ηράκλειο Κρήτης, με τον διοικητή του νοσοκομείου να τονίζει ότι φέρει εγκεφαλικό οίδημα. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη.

Οι ποινικές διώξεις

Στο μεταξύ, χθες, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου σε βάρος του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου αλλά και του διευθυντή της μονάδας, όπου έγινε το περιστατικό, ενώ διώξεις για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, σε βαθμό πλημμελήματος, «βαραίνουν» τον 30χρονο θείο του παιδιού και τον 54χρονο υπεύθυνο της εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ανάκριση και έλαβαν προθεσμία για αύριο το μεσημέρι (Παρασκευή 17 Οκτωβρίου). Μέχρι τότε συνεχίζεται η κράτησή τους.

Σε ό,τι αφορά τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου αλλά και τον διευθυντή, διαφεύγουν της σύλληψης. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», θέση της εταιρείας στην οποία ανήκει το κατάλυμα είναι πως το τραγικό περιστατικό συνέβη σε ιδιωτική πισίνα που βρισκόταν μπροστά από τα τέσσερα δωμάτια, τα οποία είχαν μισθώσει οι συγγενείς του ανήλικου παιδιού και χρησιμοποιούνταν από τους ενοίκους αυτών και μόνο.

Όπως επισημαίνει και ο νομικός σύμβουλος εκπρόσωπος της εταιρείας και του 54χρονου υπευθύνου του ξενοδοχείου που έχει συλληφθεί, κ. Μηνάς Τσέρκης, μιλώντας στη «Ροδιακή», η πισίνα ήταν ιδιωτική για τα δωμάτια που είχαν μισθωθεί από τους οικείους του παιδιού και δεν υπήρχε πρόσβαση εξωτερικά για άλλα άτομα.

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα στοιχεία συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές για να αξιολογηθούν και να κινηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Το 2,5 ετών κοριτσάκι βρέθηκε λίγο μετά τις 12 προχθές (14 Οκτωβρίου 2025) το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο της πισίνας, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού, και μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ρόδου, από το ξενοδοχειακό συγκρότημα της περιοχής της Λάρδου.

Διασώστες του ΕΚΑΒ, γιατροί του Νοσοκομείου αλλά κι ένας ιδιώτης γιατρός που βρέθηκαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, πραγματοποίησαν τιτάνια προσπάθεια για τη σωτηρία του μικρού κοριτσιού, προσπαθώντας έτσι να το κρατήσουν στη ζωή. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.