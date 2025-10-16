Πολωνός ΥΠΕΞ: Παρουσίασε ένα ρωσικό drone στο Βρετανικό Κοινοβούλιο – Ζήτησε τριετή στήριξη της Ουκρανίας

Η Πολωνία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη ρωσική απειλή στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας έναν κατεστραμμένο ιρανικό drone Shahed-136 στο βρετανικό Κοινοβούλιο, που πετούσε με ρωσική σημαία, και προειδοποιώντας για ενδεχόμενη «βαθιά» επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, τόνισε από το Λονδίνο την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών συστημάτων και υποστήριξης της Ουκρανίας για τουλάχιστον τα επόμενα τρία χρόνια.

«Οι Ουκρανοί σχεδιάζουν αυτόν τον πόλεμο για τρία χρόνια, κάτι που είναι συνετό», δήλωσε ο Σικόρσκι. «Και πρέπει να πείσουμε τον Πούτιν ότι είμαστε έτοιμοι να παραμείνουμε στην πορεία [του πολέμου] για τουλάχιστον αυτά τα τρία χρόνια».

Ο Πολωνός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε «ανεύθυνο» να μην αναπτυχθούν αμυντικά συστήματα, όπως ένας «τοίχος από drones» στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, και εξέφρασε την ελπίδα του ότι οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία.

Mam propozycję: nie mówmy o flocie cieni na Bałtyku, mówmy o flocie złomu, która karmi maszynę wojenną Putina. To są stare maszyny, które nie spełniają jakichkolwiek wymogów technicznych. 📍Parlament Wielkiej Brytanii



«Ελπίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει διαθέσιμους τους πυραύλους Tomahawk για να ενισχυθούν οι επιθέσεις εναντίον των ρωσικών υποδομών», σχολίασε.

Ο Σικόρσκι σημείωσε ότι η ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου τον Σεπτέμβριο περιλάμβανε 21 drones σε μια εισβολή διάρκειας 7 ωρών, αναγκάζοντας το κλείσιμο αεροδρομίων στην ανατολική και κεντρική Πολωνία.

«Πιστεύουμε ότι η συντριπτική πλειονότητα των στοιχείων υποδηλώνει ότι ήταν εκ προθέσεως», είπε, προσθέτοντας: «Εκτοξεύτηκαν από ένα μόνο σημείο και όλα ήταν άοπλα. Αν αυτό ήταν τυχαίο παράπλευρο αποτέλεσμα της επίθεσης εκείνης της νύχτας στην Ουκρανία, θα περίμενε κανείς να υπάρχει μείγμα drones, μερικά οπλισμένα, μερικά άοπλα. Όλα τα drones που εισήλθαν στην Πολωνία ήταν άοπλα».

Dziś w parlamencie brytyjskim zaprezentowałem irański dron Shahed 136 wykorzystywany przez Rosję przeciwko Ukrainie. Kreml za pomocą takich dronów terroryzuje Ukraińców, a przy użyciu wabików, wtargnął nad polskie niebo. Do Londynu dron nie doleci, ale flota złomu może…



Τα drones, κατασκευασμένα πιθανόν στη Ρωσία και καταγεγραμμένα ως Gerbera decoys, εκτοξεύτηκαν από ρωσικό έδαφος σε μια εισβολή που «φαίνεται να ήταν συντονισμένη με τη Λευκορωσία», σημείωσε ο Σικόρσκι, και πρόσθεσε ότι η ενέργεια αποτελούσε εν μέρει τεστ για την Πολωνία και τις αεροπορικές άμυνες του ΝΑΤΟ, αναγκάζοντας την Πολωνία και τους συμμάχους να ανταποκριθούν με απογείωση μαχητικών και άλλων αμυντικών μέσων.

Ο Πολωνός υπουργός μίλησε στο Λονδίνο ενόψει συνάντησης των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκαν η υπεράσπιση των ανατολικών συνόρων της Ευρώπης και η προμήθεια drones στην Ουκρανία.

Μετά την ρωσική εισβολή στην Πολωνία, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να προμηθεύσουν επιπλέον αεροσκάφη για την αστυνόμευση του εναέριου χώρου μέσω της επιχείρησης «Eastern Sentry» (Ανατολική Φρουρά). Σύμφωνα με διαρροή εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ευρωπαϊκές αμυντικές εγκαταστάσεις για drones θα πρέπει να είναι «πλήρως λειτουργικές έως το τέλος του 2027» ως μέρος του έργου που προηγουμένως ήταν γνωστό ως «τοίχος από droneς».

Η εισβολή στην Πολωνία ήταν μία από πολλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο, με drones να εντοπίζονται επίσης στις Βαλτικές χώρες, τη Ρουμανία και τη Νορβηγία. Ο Σικόρσκι σημείωσε ότι οι εισβολές θυμίζουν ότι ο Πούτιν πιστεύει πως «είναι σε πόλεμο μαζί μας», κατάσταση που κατά την άποψή του ξεκινά από τη δηλητηρίαση του Alexander Litvinenko το 2006 και την επιθετική ομιλία του στο Μόναχο το 2007.

«Βρίσκεται σε πόλεμο μαζί μας, αλλά δεν το αναγνωρίσαμε επειδή φαινόταν υπερβολικό και παράξενο», είπε ο Σικόρσκι, προσθέτοντας ότι η εισβολή στην Πολωνία αποτελεί μέρος ενός «φάσματος προκλήσεων», συμπεριλαμβανομένων δηλητηριάσεων, σαμποτάζ και εμπρηστικών επιθέσεων, όπως βόμβες σε κέντρα διαλογής δεμάτων σε Πολωνία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

🇵🇱Sikorski: "It's simply not true that Russia always wins" Longtime and fierce Putin critic Radosław Sikorski delivered a powerful speech in London at the United Against Nuclear Iran (UANI) event, where a downed Iranian Shahed-136 drone from Ukraine was displayed. The Polish…



Ο Πολωνός υπουργός πραγματοποιούσε συναντήσεις στη Βρετανία, μεταξύ άλλων με την υπουργό Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, και τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Τζόναθαν Πάουελ, ενώ επισκέφθηκε και το Κοινοβούλιο, όπου παρουσίασε το drone Shahed-136 σε εκδήλωση της οργάνωσης United Against Nuclear Iran.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι τα βρετανικά μαχητικά θα συνεχίσουν να πετούν πάνω από την Πολωνία μέχρι το τέλος του έτους ως μέρος της επέκτασης της αποστολής Eastern Sentry.

«Ενισχύουμε επίσης την παραγωγή drones για την Ουκρανία», είπε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Με πληροφορίες από: Guardian, The Indepedent, Reuters