Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Έχετε μπερδέψει εμένα με τον κ. Δένδια

«Πριν από λίγο κατηγορήσατε εμένα για το βέτο, ότι δεν γνωρίζουμε ότι μπορεί να ασκηθεί βέτο για το safe. Δεν το είπα εγώ. Μας μπερδέψατε κύριε Μητσοτάκη. Έχετε μπερδέψει εμένα με τον κ. Δένδια» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό κατά την συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

«Ο κύριος Δένδιας έλεγε στις 29 Μαΐου ότι δεν μπορεί, όταν προηγουμένως ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε ότι μπορεί. Σε εμάς λοιπόν είναι το πρόβλημα;» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και συνέχισε «μάλλον έχετε μπερδέψει τα εσωκομματικά σας με την αξιωματική αντιπολίτευση, εδώ είναι η αντιπολίτευση, η πραγματική, η αξιωματική και όχι η εσωκομματική κύριε Μητσοτάκη. Γιατί ακόμα και αυτές οι διενέξεις οι εσωτερικές σας είναι επικίνδυνες για τα τόσο σοβαρά θέματα. Όταν λοιπόν κάτι δεν το πιστεύεις, δεν μπορείς να το υπερασπιστείς».