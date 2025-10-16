Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Έχετε μπερδέψει εμένα με τον κ. Δένδια

Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Έχετε μπερδέψει εμένα με τον κ. Δένδια

«Πριν από λίγο κατηγορήσατε εμένα για το βέτο, ότι δεν γνωρίζουμε ότι μπορεί να ασκηθεί βέτο για το safe. Δεν το είπα εγώ. Μας μπερδέψατε κύριε Μητσοτάκη. Έχετε μπερδέψει εμένα με τον κ. Δένδια» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό κατά την συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

«Ο κύριος Δένδιας έλεγε στις 29 Μαΐου ότι δεν μπορεί, όταν προηγουμένως ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε ότι μπορεί. Σε εμάς λοιπόν είναι το πρόβλημα;» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και συνέχισε «μάλλον έχετε μπερδέψει τα εσωκομματικά σας με την αξιωματική αντιπολίτευση, εδώ είναι η αντιπολίτευση, η πραγματική, η αξιωματική και όχι η εσωκομματική κύριε Μητσοτάκη. Γιατί ακόμα και αυτές οι διενέξεις οι εσωτερικές σας είναι επικίνδυνες για τα τόσο σοβαρά θέματα. Όταν λοιπόν κάτι δεν το πιστεύεις, δεν μπορείς να το υπερασπιστείς».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελπίδες για τον καρκίνο: Εμβόλιο με νανοσωματίδια εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό εναντίων των όγκων

Ο αθλητής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κωπηλατεί από την Πάτρα έως την Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του...

ΑΑΔΕ: Αυτά είναι τα νέα SOS για τον ακατάσχετο λογαριασμό – Πώς θα γίνεται η δήλωση

«Βροχή» φορολογικών δράσεων: Ποιες προωθούνται για το 2026 και τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Τι σημαίνει η φράση «εξ ιδίων τα βέλη» και από πού προέρχεται

Συμπαγής επιταχυντής λέιζερ-πλάσματος δημιουργεί κατά παραγγελία δέσμες μιονίων για απεικόνιση
περισσότερα
13:06 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βαρουφάκης στον Realfm 97,8: «Καμία συνεργασία με τη συνθηκολογημένη Αριστερά» – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και την πορεία της οικονομίας

Για την οικονομία, τις πολιτικές εξελίξεις, το ιδιωτικό χρέος, τα κρυπτονομίσματα και τις εκλο...
12:54 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Ο διάλογος Μητσοτάκη- Μακρή και η χειραψία Γεραπετρίτη – Κουτσούμπα – Τα πηγαδάκια πριν από τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική

Πολλά είναι τα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν πριν από την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για τα...
12:33 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βουλή – Νίκος Ανδρουλάκης: Δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών – Θέλουμε στρατηγική και σχέδιο απέναντι στην Τουρκία

«Δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών. Είναι στη χειρότερη κατάσταση των τελευταίων ετών» δή...
12:23 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Το «καρφί» Μητσοτάκη στον Φάμελλο: «Βλέπω μια νευρικότητα στον χώρο σας – Οφείλεται μάλλον στους απόντες, όχι στους παρόντες»

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίαζε τα όσα έλεγε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης