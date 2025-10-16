Ιταλία: Ο Λούκα Βιλντόζα συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του – Επιτέθηκαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση της σύλληψης του Αργεντινού μπασκετμπολίστα Λούκα Βιλντόζα και της συζύγου του, Μίλιτσα, έπειτα από φερόμενο επεισόδιο με το πλήρωμα ενός ασθενοφόρου, έξω από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια, το PalaDozza, όπου αγωνίζεται.

Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο που επικαλείται η ιταλική εφημερίδα il Resto del Carlino, το ζευγάρι συνελήφθη με την κατηγορία της επίθεσης σε ιατρικό προσωπικό.

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε όταν ο Βιλντόζα, οδηγώντας το αυτοκίνητό του, εμπόδισε τη διέλευση ενός ασθενοφόρου που βρισκόταν καθ’ οδόν για να βοηθήσει έναν τραυματία.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου είχε σταματήσει κοντά στο PalaDozza για να επιβεβαιώσει τη διεύθυνση του περιστατικού, όταν ο παίκτης της Βίρτους εμφανίστηκε και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, αναβόσβησε τα φώτα του προς το ασθενοφόρο και εξύβρισε το πλήρωμα που βρισκόταν μέσα.

View this post on Instagram A post shared by Milica Vildoza (@milicatasic12)



Η ένταση, ωστόσο, δεν έληξε εκεί. Λίγο αργότερα, στη Viale Silvani, το ασθενοφόρο με τις σειρήνες αναμμένες συναντήθηκε ξανά με το όχημα του Βιλντόζα. Ο Αργεντινός γκαρντ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να άρχισε να εμποδίζει το όχημα με φρεναρίσματα και ελιγμούς, μέχρι που το ιατρικό προσωπικό σταμάτησε για να ζητήσει εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του.

Τότε ξέσπασε καβγάς. Ο Βιλντόζα φέρεται να άρπαξε μία από τις διασώστριες από τον λαιμό και να της επιτέθηκε, ενώ στο επεισόδιο ενεπλάκη και η σύζυγός του, Μίλιτσα, η οποία τράβηξε τα μαλλιά της διασώστριας.

View this post on Instagram A post shared by Milica Vildoza (@milicatasic12)



Εκείνη τη στιγμή, ένα περιπολικό των Καραμπινιέρων που περνούσε από το σημείο αντιλήφθηκε τη σκηνή και σταμάτησε. Στην οδό έφτασαν επίσης στελέχη της Βίρτους και άλλοι αστυνομικοί, τους οποίους είχε καλέσει το πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ζευγαριού και τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου, μετά την ανάκριση, συνελήφθησαν και οι δύο με την κατηγορία της επίθεσης σε ιατρικό προσωπικό, όπως αναφέρει η il Resto del Carlino, επικαλούμενη πληροφορίες από τις αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά τη νύχτα, λίγο μετά τη νίκη της Βίρτους Μπολόνια επί της Μονακό με 77-73 για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Βιλντόζα είχε αγωνιστεί για 15 λεπτά, σημειώνοντας 8 πόντους και 3 ασίστ.