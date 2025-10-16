Euroleague: Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μακάμπι για το 3-2 – Ο «πονοκέφαλος» των απουσιών και η ώρα του αγώνα

Το απαιτητικό πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό συνεχίζεται, αφού μετά τους αγώνες του με την Ντουμπάι, με τον Παναθηναϊκό και με την Αναντολού Εφές μέσα σε 5 ημέρες, αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Βελιγράδι, αργά το βράδυ της Πέμπτης (16/10, 22:00), για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Τις νίκες επί των Ντουμπάι και Παναθηναϊκού ακολούθησε η ήττα από την Εφές στις λεπτομέρειες (82-78), στο ΣΕΦ, την Τρίτη (14/10)… με την ενέργεια ν’ αποτελεί το βασικό πρόβλημα των παικτών του Ολυμπιακού, στο β΄ μέρος και δη των Σάσα Βεζένκοφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς από πλευράς «ερυθρόλευκων». Αναφορικά στους δύο πρώτους ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την αισιοδοξία πως θα είναι στη διάθεσή του απέναντι στον Πανιώνιο, για την GBL, στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι, την Τετάρτη (15/10).

Ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλη επιλογή δηλαδή παρά ν’ αγωνιστεί για άλλη μία φορά, και κόντρα στη Μακάμπι, με σημαντικές απουσίες στα γκαρντ.

Ο Φρανκ Νιλικίνα ξεκινά βασικός στον «άσο» από το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα στη Euroleague (κόντρα στην Ντουμπάι) και κάνει ό,τι μπορεί από πλευράς του στην οργάνωση αλλά και στην εκτέλεση (σημείωσε 9 πόντους, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και μάζεψε 1 ριμπάουντ σε 29 λεπτά συμμετοχής κόντρα στην Εφές). Κανείς δεν μπορεί να του επιρρίψει ευθύνες, όμως, αφού κλήθηκε να γίνει πρωταγωνιστής με το… καλημέρα, λόγω των πολλών απουσιών στην περιφέρεια… πριν ακόμη προλάβει να μάθει τα συστήματα της νέας ομάδας του ο Γάλλος.

Ο Τάισον Ουόρντ τόσο κόντρα στον Παναθηναϊκό όσο και απέναντι στην Εφές έδωσε δείγμα των υψηλών ικανοτήτων του και άρχισε να θυμίζει τον Ουόρντ της Παρί πέρυσι. Θα χρειαστεί τους πόντους του και ακόμη περισσότερους ο Ολυμπιακός απέναντι σε μία επιθετικογενή ομάδα όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ, με αξιόλογα γκαρντ.

Στους ψηλούς, ο Ντόντα Χολ απέχει από το να χαρακτηριστεί επάξιος αντικαταστάτης του βασικού φέτος σέντερ του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Αμερικανός δεν έχει προσφέρει στα 4 πρώτα ματς της Euroleague, αυτά που προσδοκά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Όσο για τον Κώστα Αντετοκούνμπο; Όταν μπήκε κόντρα στην Εφές στη 2η περίοδο, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης απέκτησε διαφορά 10 πόντων. Μπορεί να επέστρεψε ο Ολυμπιακός, όταν κάθισε στον πάγκο, αλλά αυτό δεν συνέβη χωρίς ενεργειακό κόστος, το οποίο και «πλήρωσε» η ομάδα του Πειραιά στο τέλος.

Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 2-2 μετά την ήττα από την Αναντολού Εφές, αλλά η επόμενη αντίπαλός του, Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται σε χειρότερη θέση, αφού μετρά 1 νίκη και 3 ήττες.

Οι παίκτες του Όντεντ Κάτας είχαν ηττηθεί από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη στην πρεμιέρα με 85-78. Για τη 2η αγωνιστική γνώρισαν μία εντός έδρας ήττα, με 101-94, από την Παρί. Η μοναδική ήττα τους ήρθε στην 3η αγωνιστική και στον ισραηλινό «εμφύλιο», στην έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ, στη Σόφια, με 103-90. Για να ηττηθούν το βράδυ της Τρίτης (14/10) εντός έδρας από την Μπαρτσελόνα, με 92-71.

Κόντρα στους «μπλαουγκράνα», ο Βραζιλιάνος σέντερ της Μακάμπι, Μάρτσιο Σάντος, σημείωσε 18 πόντους με 4/4 τρίποντα (!), ενώ ο γιος του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού Ντέιβιντ Μπλατ, Ταμίρ, σημείωσε 15 πόντους από την περιφέρεια, μοιράζοντας και 4 ασίστ. Διψήφιος ήταν και ο Ισραηλινός φόργουορντ Ρομάν Σόρκιν, ο Καναδός φόργουορντ Ο΄Σι Τζέι Μπρίσετ πέτυχε 8 πόντους. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέξει τον Αμερικανό φόργουορντ Τι Τζέι Λιφ, ο οποίος μάζεψε 8 ριμπάουντ, ενώ 6 ριμπάουντ μάζεψε ο συμπατριώτης του Τζέιλεν Χόαρντ. Ο Τζίμι Κλαρκ μοίρασε 5 ασίστ.

Μία σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες δείχνει πως στα πρώτα τέσσερα ματς στη Euroleague της τρέχουσας σεζόν, ο Ολυμπιακός υπερέχει στα ριμπάουντ, με 40,5 μέσο όρο έναντι 31,8 των Ισραηλινών, οι οποίοι όμως τα πάνε καλύτερα σε ασίστ και κλεψίματα. Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Κάτας μοιράζουν 21,8 ασίστ μ.ο. (16,5 μ.ο. ο Ολυμπιακός) και έχουν 9,3 μ.ο. έναντι 6,8 μ.ο. των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός, αν και δεν έχει παίξει ακόμη την άμυνα που έχει συνηθίσει τους φιλάθλους του κάθε σεζόν, δέχεται 8,5 πόντους λιγότερους μέσο όρο εν συγκρίσει με τη Μακάμπι. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Τελ Αβίβ δέχεται 92 πόντους μέσο όρο στα τέσσερα ματς, την ώρα που ο Ολυμπιακός δέχεται 83,5 πόντους μ.ο.

Την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός θα διευθύνουν οι Χουάν Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ζόρντι Αλιάγα (Ισπανία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ