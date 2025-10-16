Χαλκίδα: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία όταν επιχείρησε να ανάψει το φως στο σχολείο

Μία μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας, υπέστη ηλεκτροπληξία την στιγμή που προσπάθησε να ανάψει τον διακόπτη του φωτισμού. Η ίδια μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου της περιοχής, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό που συνέβη την Τετάρτη (15/10), σύμφωνα με το eviaonline.gr, το κατήγγειλε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Χαλκίδας. Δύο ημέρες νωρίτερα, σημειώθηκε βραχυκύκλωμα σε υποσταθμό της ΔΕΗ μέσα στον χώρο των ΕΠΑΛ Χαλκίδας, προκαλώντας ανάφλεξη στον μετασχηματιστή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, «μόνο από τύχη δεν προκλήθηκε μεγαλύτερο ατύχημα».

Η Ένωση Γονέων κάνει λόγο για «εγκληματική αμέλεια» εκ μέρους του Δήμου και του Υπουργείου Παιδείας, επιρρίπτοντάς τους ευθύνες για την έλλειψη συντήρησης και ελέγχου των σχολικών κτιρίων, που –όπως αναφέρει– «είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μαθήτριας και την έκθεση σε κίνδυνο δεκάδων μαθητών».

