Βόλος: Επιτέθηκαν με γροθιές σε ανήλικο στο προαύλιο σχολείου – Τρεις συλλήψεις
Νέο επεισόδιο βίας έλαβε χώρα σε προαύλιο σχολείου, αυτή τη φορά στον Βόλο, όπου ένας ανήλικος μαθητής έπεσε θύμα επίθεσης από δύο άλλους ανήλικους και έναν ενήλικα, που τον χτύπησαν με γροθιές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο προαύλιο σχολείου της πόλης, όταν οι τρεις φερόμενοι ως δράστες επιτέθηκαν στον ανήλικο, χτυπώντας τον με γροθιές. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από καθηγητές, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα για να σταματήσουν τον καβγά και ειδοποίησαν τις αρχές.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε το σχολείο, προχώρησαν στη σύλληψη των τριών δραστών, το πρωί της Τετάρτης (16/10). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ η προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

