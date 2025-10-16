Βαρουφάκης στον Realfm 97,8: «Καμία συνεργασία με τη συνθηκολογημένη Αριστερά» – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και την πορεία της οικονομίας

Για την οικονομία, τις πολιτικές εξελίξεις, το ιδιωτικό χρέος, τα κρυπτονομίσματα και τις εκλογές μίλησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Realfm, 97,8.

Αναφορικά με τα όσα υποστήριξε ο Κώστας Καραμανλής για «μείζονα θεσμική κρίση» με την δυσπιστία των πολιτών απέναντι στην Δικαιοσύνη και τους θεσμούς ο Γιάνης Βαρουφάκης συμφώνησε. «Πολλά από αυτά που είπε ο κ. Καραμανλής είναι αυταπόδεικτα ότι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς καταρρέει πανευρωπαϊκά και ιδίως στην Ελλάδα αυτό είναι γεγονός και δεν είναι χθεσινό. (…) Ιδίως στην χώρα την δική μας η ατιμωρησία είναι φαινόμενο μόνιμο. Από πού να ξεκινήσεις; Από την κυπριακή τραγωδία; Αλλά σας πάμε πιο κοντά Siemens, Novartis, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κόσμος όταν ακούει για Εξεταστικές Επιτροπές, για δικαιοσύνη χαμογελάει πικρά και κοιτάζει κάπου αλλού γιατί δεν το πιστεύει αυτό», τόνισε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Για το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι πλέον έρχονται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι πρέσβευαν στο παρελθόν. «Εδώ στην Ελλάδα μετά την μεγάλη κρίση του 2008 που πτώχευσαν οι γαλλο-γερμανικές τράπεζες και μετά πήρε εμάς το ντόμινο έχεις κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ και αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχασαν την δυνατότητα να προβάλουν έναν αντιπολιτευτικό λόγο όταν δεν ήταν στην κυβέρνηση, όταν εισήγαγαν μέτρα με τα Μνημόνια το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο (…) που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με κάθε τι το οποίο πρέσβευαν», ανέφερε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Και συνέχισε: «Οπότε έχεις μία Κεντροδεξιά που έχει ένα μοναδικό πρόβλημα και αυτό είναι ο ακροδεξιά, πώς θα παλαντζάρει με την ακροδεξιά, η οποία όμως τελικά παραμένει κυρίαρχη του παιχνιδιού. Σε ολόκληρη την Ευρώπη το βλέπουμε αυτό. (….) Εκεί που είχες μία Κεντροδεξιά, είτε την ΝΔ είτε τους Χριστιανοδημοκράτες στην Γερμανία που είχαν και κάποιους ακροδεξιούς μέσα τους, που ήταν η ακροδεξιά τους νομιμοποίηση τώρα το παράσιτο έγινε ο βασικός οργανισμός. Και πώς μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συνέλθει, πώς μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συνέλθει όταν ο κ. Μητσοτάκης έχει την δυνατότητα στο κοινοβούλιο να γυρίσει και να τους πει ότι ‘μα εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνατε εσείς απλώς τα φέρνω στην λογική τους συνέχεια’».

«Εμείς δεν κοιτάμε αυτά τα ζητήματα δογματικά ούτε ποδοσφαιρικά, ποια ομάδα θα χάσει για να ανέβουμε εμείς στην βαθμολογία. Εμάς μας ενδιαφέρει ένα πράγμα, αυτό που γίνεται με τα σούπερ μάρκετ, αυτό που γίνεται με την ενέργεια (…)», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Καμία συνεργασία με τη συνθηκολογημένη Αριστερά»

Παράλληλα απέρριψε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την Κεντροαριστερά. «Να σας πω γιατί δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία μεταξύ ημών και αυτού που λέγεται Κεντροαριστερά, συνθηκολογημένη Αριστερά το λέμε εμείς, ο λόγος είναι ότι δεν θέλουν να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα που αναφέρουμε. Σε αυτά έχουν αποδεχθεί πλήρως το status quo», σημείωσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Για το ελληνικό ιδιωτικό χρέος υπογράμμισε ότι «η πρόταση μας αφορά το πιο δύσκολο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους το οποίο είναι τα κόκκινα δάνεια. Γιατί είμαστε μία χώρα με 250, 260 δισ. δεν έχουμε την δυνατότητα να αφήσουμε 60-70 δισ. να φύγουν από την χώρα. Γιατί αυτό γίνεται με την διαχείριση με τους servicers, με τα funds. (…) Δεν λέμε να διαγραφούν τα χρέη γιατί αυτό θα ήταν άδικο απέναντι σε αυτούς που τα ξεπλήρωσαν αλλά μιλάμε για μία δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων στα πρότυπα αυτού που είχε γίνει στην Γερμανία το 2009. Δεν θα εφεύρουμε τον τροχό».

Ο γραμματέας του ΜέΡα25 διευκρίνισε ότι αν ο δανειολήπτης σήμερα δεν καταφέρει να τα βρει με τον servicer ουσιαστικά χάνει και το κεφάλαιο που έχει πληρώσει και αυτά τα χρήματα θα πάνε νόμιμα εκτός Ελλάδας. «Αυτό δεν πρέπει να το σταματήσουμε;», αναρωτήθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Δεν είμαι εναντίον του να έχεις ένα κοινό νόμισμα»

Επιπλέον υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ «δουλεύει για τα funds» και «δεν είναι ανεξάρτητη από αυτά τα συμφέροντα». «Η Ε.Ε. είναι ουσιαστικά ένα καρτέλ μεγάλων επιχειρήσεων που χρειάζονται κοινό νόμισμα ή σταθερές ισοτιμίες γιατί αλλιώς αρχίζει ο ανταγωνισμός μεταξύ των Γάλλων και των Γερμανών βιομηχάνων οπότε είχαν ανάγκη για το κοινό νόμισμα. Εγώ δεν είμαι εναντίον του να έχεις ένα κοινό νόμισμα. Φτιάξαμε, όμως, μία Κεντρική Τράπεζα που δεν έχει Υπουργείο Οικονομικών να την στηρίζει και έχουμε 20 Υπουργεία Οικονομικών που δεν έχουν μία Κεντρική Τράπεζα να τα στηρίζει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Ήταν σαν να έχεις προγραμματίσει μία τεράστια κρίση», τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Έχουμε 20 χρόνια χωρίς επενδύσεις με αρνητικές καθαρές επενδύσεις στην Ε.Ε. Το αποτέλεσμα είναι: η Κίνα ‘πετάει’, οι ΗΠΑ κι αυτές πετάνε με τον δικό τους τρόπο, (…) και στο μεταξύ είναι η παλιά βιομηχανία της Γερμανίας (…) που βασίζεται σε ένα πράγμα, στο εμπορικό πλεόνασμα που έχουν απέναντι στις ΗΠΑ και έρχεται ένας Τραμπ και λέει: ‘ξέρετε κάτι, εγώ θα το χρησιμοποιήσω αυτό για να σας κάνω αποικία μου’», εξήγησε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 ανέφερε ότι η πολιτική κρίση στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα της οικονομικής στασιμότητας και «της ίδρυσης ενός κοινού νομίσματος το οποίο δεν ήταν επιστέγασμα μίας ομοσπονδίας. Αν θέλαμε κοινό ομοσπονδιακό νόμισμα έπρεπε να φτιάξουμε ομοσπονδία. Δεν μπορείς να φτιάχνεις ομοσπονδιακό νόμισμα χωρίς ομοσπονδία. Ή το φτιάχνεις και το αποτέλεσμα είναι αυτή η συνεχιζόμενη παρακμή», ανέφερε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

«Τα σταθερο-κρυπτονομίσματα είναι ο προπομπός του επόμενου μεγάλου χρηματοοικονομικού κραχ»

Για τα κρυπτονομίσματα ο Γιάνης Βαρουφάκης υπογράμμισε ότι «κατ’ αρχάς είναι τζόγος για να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχουν δύο ειδών κρυπτονομίσματα: αυτά τα οποία διακυμαίνονται ελεύθερα, όπως το bitcoin, το ethereum που η αξία τους κάθε μέρα σε ευρώ, σε δολάρια ανεβοκατεβαίνει σαν γιο γιο. Αυτά είναι τζόγος».

«Υπάρχει όμως και μία άλλη κατηγορία κρυπτονομισμάτων τα λεγόμενα stable coins, τα σταθερο-κρυπτονομίσματα και εκεί πραγματικά εγώ έχω τρομάξει γιατί τι είναι αυτά τα σταθερο-κρυπτονομίσματα. Σου προσφέρουν την υπόσχεση ότι η αξία τους είναι σταθερή. Με άλλα λόγια παίρνεις ένα τέτοιο νόμισμα από την εταιρεία Tether και σου λέει ότι αυτό είναι 1 δολάριο, θα είναι 1 δολάριο σήμερα, θα είναι 1 δολάριο αύριο. Θα μου πεις γιατί να το πάρεις; Το παίρνεις γιατί μπορείς να κάνει συναλλαγές πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα σε όλον τον κόσμο. (…) Με το stable coin δεν υπάρχει καμία (σ.σ. τραπεζική) προμήθεια και πατάς το κουμπί και έχει πάει», σημείωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Η Tether τι κάνει; Σου παίρνει εσένα 1.000 δολάρια και υποτίθεται ότι αγοράζει ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου σύντομης διάρκειας 1.000 δολαρίων για να έχει αν πας να ζητήσεις σε χαρτί τα δολάρια να στα δώσει πίσω. Αυτό δεν πείραζε κανέναν μέχρι που έρχεται ο Τραμπ πριν τρεις μήνες και περνάει ένα νομοσχέδιο από το Κογκρέσο, το οποίο πέρασε μετά βαΐων και κλάδων, το λεγόμενο genius, (…). Αυτό για εμένα είναι ο προπομπός του επόμενου μεγάλου χρηματοοικονομικού κραχ», τόνισε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

Και εξήγησε: «Όταν έρχεται ο Τραμπ και ουσιαστικά τι κάνει; Χρησιμοποιεί το πλαίσιο των δασμών για να πιέζει κυβερνήσεις όπως η ιαπωνική. Η Ιαπωνία έχει γύρω στα 1,2 τρισ. δολάρια. (…) Όταν έχεις ένα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα απέναντι στην Ιαπωνία, η Ιαπωνία τρομοκρατείται ότι (σ.σ. ο Τραμπ) θα σταματήσει να αγοράζει από αυτήν. Αλλά οι επειδή έχουν ένα τόσο μεγάλο πλεόνασμα οι Ιάπωνες απέναντι στην Αμερική και έχουν μαζέψει 1,2 τρισ. δολάρια σε αποταμιεύσεις. Τι θέλει ο Τραμπ να κάνει; Να τους πείσει να τα πουλήσουν αυτά σε εταιρείες, όπως η Tether και να αγοράσουν stable coins σε δολάρια. Γιατί τι γίνεται; Πουλώντας τα δολάρια πέφτει η τιμή του δολαρίου. Έτσι αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών εξαγωγών αλλά δεν πάει στο ευρώ το δολάριο αυτό που πουλάει ο Ιάπωνας για να αυξηθεί το ευρώ. Αγοράζει Tether, που είναι μία εταιρεία με την έδρα της στο Ελ Σαλβαδόρ».

«Τι κάνει η Thether όταν ένας Ιάπωνας δίνει 100 εκατομμύρια για να αγοράσει. Αγοράζει από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ομόλογα αξίας 100 εκατομμυρίων. Η Tether κερδίζει τον τόκο. (…) Όμως όσο αυτό γίνεται περισσότερο και τώρα με το νομοσχέδιο που πέρασε ο Τραμπ ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα στις εταιρείες αυτές να συναλλάσσονται απολύτως με το αμερικανικό Δημόσιο και απαγορεύει από την Κεντρική Τράπεζα της FED, να εκδώσει εκείνη ψηφιακό δολάριο ή να βάλουν χέρι στην Tether ή να την ελέγχουν. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προβλέπει ότι φέτος 6,6 τρισ. Δολάρια θα μεταφερθούν στα stable coins. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει; Σημαίνει ότι έχεις έναν ιδιώτη με έδρα στο Ελ Σαλβαδόρ τον οποίο δεν τον ελέγχει κανένας, δεν τον εποπτεύει κανένας ο οποίος ουσιαστικά έχει ιδιωτικοποιήσει το δολάριο. (…) Αν αυτός αρχίσει να παρατάει και να ρετάρει, όχι να καταρρεύσει, έχει καταρρεύσει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. (..) Εμείς είμαστε απολύτως ανοχύρωτοι σε αυτό ως Ευρώπη», διευκρίνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Όταν το συνολικό πρόταγμα υπονομεύεται από την ηγεσία έχεις κατακερματισμό»

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην ενωτική πρωτοβουλία του ΜέΡΑ25 με πρόσωπα στην Αριστερά και με όσους σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. «Γιατί ξεκινήσαμε το ΜέΡΑ25 και γιατί έχουμε αυτή την ενωτική πρωτοβουλία; Γιατί είμαστε πατριώτες. Αυτή η χώρα δεν είναι βιώσιμη πια», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Σε σχόλιο ότι από τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχουν προκύψει 7-8 κόμματα ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 υπογράμμισε ότι «έτσι γίνεται όταν το πρόταγμα το συνολικό προδίδεται και υπονομεύεται από την ηγεσία, έχεις κατακερματισμό είτε αυτό είναι χριστιανισμός που γίνονται 15 αιρέσεις είτε είναι οποιοδήποτε κίνημα θέλει να αλλάξει την κοινωνία και το οποίο βρίσκεται κόντρα σε ένα κατεστημένο».

Ερωτηθείς αν αναφέρεται στην ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε: «Από την συνολική ηγεσία υπό τον Αλέξη Τσίπρα εκείνο το βράδυ του δημοψηφίσματος».

«Για εμένα αυτή η κρίση είναι ευρωπαϊκή δεν είναι ελληνική. Είναι ελληνική επειδή είναι ευρωπαϊκή. Γιατί ιδρύσαμε κάποιοι από εμάς το ΜέΡΑ25 τον Μάρτιο του 2018; Γιατί βλέπαμε ότι έρχεται η μεγάλη προσποίηση. Η μεγάλη προσποίηση ήρθε τον Αύγουστο του 2018 ότι βγήκαμε τώρα από τα Μνημόνια», ανέφερε ο Γιάνης Βαρουφάκης. Και συνέχισε: «Δημιουργηθήκαμε διότι αυτή η χώρα δεν βιώσιμη και θέλουμε να βάλουμε το δάχτυλο μας σε αυτά που την κάνουν μη βιώσιμη».

Ερωτηθείς αν το ΜέΡΑ25 είναι κόμμα διαμαρτυρίας ο Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε: «Όχι θα διαμαρτυρηθούμε εκεί που πρέπει να διαμαρτυρηθούμε αλλά είμαστε κόμμα ανάλυσης, προτάσεων. Έχουμε λοιδορηθεί για προτάσεις που έχουμε κάνει που νομίζω ότι τελικά η ιστορία αποδεικνύει ότι ήταν σωστές. (…) Δεν λέμε μόνο ‘όχι’ ξέρουμε να λέμε και ‘ναι’ σε πράγματα που θα θεωρούμε ότι θα καταστήσουν την χώρα βιώσιμη».

Για την σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολίασε: «Είναι ‘φούσκα’. Ανάπτυξη χωρίς παραγωγικές επενδύσεις με μία χώρα που έχει 8% αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή 8% του ΑΕΠ το χάνουμε κάθε χρόνο ως ιδιωτικός και δημόσιος τομέας, δεν μπορούμε να μιλάμε για μία οικονομία που πηγαίνει καλά και η πολιτική αστάθεια θα είναι το πρόβλημα της».

«Εγώ θεωρώ ότι εκλογές δεν θα γίνουν παρά μόνο στο τέλος της τετραετίας. Δεν έχει κανένα λόγο να τις κάνει πιο νωρίς. Μόνο αν τον ρίξουν οι δικοί του μέσα στο κόμμα του, ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται αυτό», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Και τι θα γίνει στις εκλογές τέλη του ΄26, ‘27; Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση που βρίσκεται στο κοινοβούλιο, αυτό που ονομάζεται Κεντροαριστερά, με το οποίο εμείς δεν έχουμε σχέση ως ΜέΡΑ25, κάνει τα αδύνατα δυνατά να στηρίξει Μητσοτάκη, όχι εκούσια, ακούσια. Του στρώνουν τον δρόμο», ανέφερε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 που εκτίμησε ότι ένα νέο κόμμα Τσίπρα δεν απειλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη του Γιάνη Βαρουφάκη