Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί – Αναμένεται το ίδιο αποτέλεσμα και στη δεύτερη που ακολουθεί

Enikos Newsroom

διεθνή

Σεμπαστιάν Λεκορνί
Φωτογραφία: Reuters

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί. Υπέρ της πρότασης, την οποία είχε καταθέσει η Ανυπότακτη Γαλλία, ψήφισαν 271 βουλευτές, ενώ για την υιοθέτηση της ήταν αναγκαίοι 289 ψήφοι.

Ο Λεκορνί εξασφάλισε την παραμονή του στην πρωθυπουργία χάρη στη στήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο έδωσε τελικά θετική ψήφο ύστερα από τη δέσμευσή του να «παγώσει» τη διαφιλονικούμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η πρόταση μομφής, την οποία είχε καταθέσει το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς La France Insoumise, συγκέντρωσε 271 ψήφους, απέχοντας 18 ψήφους από τις 289 που απαιτούνταν για την πτώση της κυβέρνησης που μόλις μία εβδομάδα βρίσκεται στην εξουσία.

Μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να διεξαχθεί και η δεύτερη ψηφοφορία πρότασης μομφής, η οποία έχει κατατεθεί από το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, ωστόσο όλα δείχνουν ότι και αυτή θα απορριφθεί.

Η υπόσχεση του Λεκορνύ να «βάλει στο ράφι» τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027 ήταν καθοριστική για να εξασφαλίσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών, δίνοντας στην κυβέρνηση μια προσωρινή «σανίδα σωτηρίας» μέσα σε ένα ιδιαίτερα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

