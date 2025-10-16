Βουλή: Ο διάλογος Μητσοτάκη- Μακρή και η χειραψία Γεραπετρίτη – Κουτσούμπα – Τα πηγαδάκια πριν από τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Βουλή- Μητσοτάκης- Μακρή

Πολλά είναι τα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν πριν από την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων.

Πηγαδάκια όχι μόνο, ανάμεσα στους βουλευτές των κομμάτων, αλλά και με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ένα από τα ενσταντανέ που ξεχώρισαν ήταν η θερμή χειραψία του υπουργού Εξωτερικών με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, όταν τον πλησίασε ο πρώτος ενώ καθόταν στα έδρανα.

Γεραπετρίτης- Κουτσούμπας

Ο κ. Γεραπετρίτης λόγω και της σημερινής συζήτησης στο Κοινοβούλιο, ήταν εκ των πραγμάτων στο επίκεντρο και είχε σύντομες συνομιλίες με αρκετούς συναδέλφους του στη Βουλή: ανάμεσά στους η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Γεραπετρίτης- Μιχαηλίδου

Γεραπετρίτης- Θεοδωρικάκος

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μπαίνοντας στην αίθουσα της Βουλής, είχε έναν σύντομο διάλογο και χειραψία με την Ζέττα Μακρή.

Στα πηγαδάκια που ξεχώρισαν ήταν και εκείνα του Νικήτα Κακλαμάνη με τη Μερόπη Τζούφη και μετά στην παρέα τους προστέθηκε και ο Γιώργος Ψυχογιός.

Κακλαμάνης- Τζούφη

Κακλαμάνης- Τζούφη- Ψυχογιός

12:37 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

