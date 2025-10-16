Αναστάτωση σε δικαστική αίθουσα στη Θεσσαλονίκη – Ένορκος τράβηξε φωτογραφία και συνελήφθη

Αναστάτωση επικράτησε σε αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, όταν ένας ένορκος τράβηξε φωτογραφία με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να του περάσουν χειροπέδες.

Το περιστατικό συνέβη ενόψει της διαδικασίας κλήρωσης των ενόρκων για τη συγκρότηση του Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένορκος που καθόταν στο ακροατήριο έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και προέβη στη λήψη φωτογραφίας.

Αυτή η ενέργειά του όμως έγινε αντιληπτή από την έδρα και ζητήθηκε από αστυνομικό να ελέγξει το κινητό τηλέφωνο. Από τον έλεγχο επιβεβαιώθηκε η λήψη της φωτογραφίας, με αποτέλεσμα ο ένορκος να συλληφθεί και να οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

