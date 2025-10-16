Μητσοτάκης για Μονή Σινά: Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της – Έχει υπάρξει προκαταρκτική, κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών

Στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης με αντικείμενο την ενημέρωση της Βουλής για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι το ζήτημα έγινε δυστυχώς αντικείμενο φθηνής εκμετάλλευσης από διάφορους που αγνοούν και τα στοιχειώδη αλλά και τα πραγματικά δεδομένα, ενώ σημείωσε ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων επί της Μονής δεν προέκυψε χθες.

«Αμέσως μετά τις τελευταίες εξελίξεις ξεκίνησαν εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών με στόχο να λύσουμε μία εκκρεμότητα αιώνων και σήμερα μπορώ να ανακοινώσω στο Σώμα ότι έχει υπάρξει προκαταρκτική, κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών για το θέμα αυτό. Τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα. Βάσει αυτής της κοινής κατανόησης, διασφαλίζεται στο διηνεκές αναλλοίωτος ο χαρακτήρας της Μονής. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπόλοιπων λατρευτικών χώρων και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών», είπε o κ. Μητσοτάκης.

«Με το σχέδιο αυτό δεν διασφαλίζεται απλώς η συνέχεια της Μονής Σινάς, αλλά πλέον το Σινά καθίσταται ένα από τα επίκεντρα της Ορθοδοξίας, με την ελληνική Πολιτεία να είναι εμπράκτως παρούσα σε μία περιοχή μεγάλης αξίας για τον απανταχού Ελληνισμό» πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

