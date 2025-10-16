«Έκανα μία απλή αλλαγή στη διατροφή μου και έχασα 25 κιλά σε 4 μήνες» – Γυναίκα αποκαλύπτει το μυστικό της επιτυχίας της

Μια μητέρα δύο παιδιών κατάφερε να χάσει 25 κιλά σε μόλις τέσσερις μήνες, απλά προσθέτοντας ένα πράγμα στη διατροφή της και όχι, δεν πρόκειται για τις γνωστές ενέσεις αδυνατίσματος. Η ίδια αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχημένης προσπάθειάς της για την απώλεια βάρους.

Από την ανθυγιεινή διατροφή στην ανάγκη για αλλαγή

Η Abbie Lodge, 34 ετών από το Έσσεξ, κατέφυγε στο πρόχειρο φαγητό μετά τη γέννηση των παιδιών της. Κατανάλωνε καθημερινά πατατάκια, αναψυκτικά με ζάχαρη και είχε συνηθίσει να παραγγέλνει φαγητό απ’ έξω.

Το βάρος της είχε φτάσει τα 92 κιλά. Ένα βίντεο από οικογενειακές διακοπές και η ειλικρινής συζήτηση με τον γιατρό της, την ώθησαν να αλλάξει τρόπο ζωής. Μέσα από μια απλή καθημερινή συνήθεια, κατάφερε να χάσει 25 κιλά σε μόλις τέσσερις μήνες.

«Ήμουν παγιδευμένη σε έναν φαύλο κύκλο: προσπαθούσα να τρώω υγιεινά και με το παραμικρό ξέφευγα εντελώς», εξομολογήθηκε η Abbie, η οποία σήμερα εργάζεται ως coach απώλειας βάρους. «Έβρισκα παρηγοριά στο φαγητό».

Νερό: Το μυστικό που έκανε τη διαφορά

Ήταν προ-διαβητική και ήξερε πως έπρεπε να δράσει. Τον Οκτώβριο του 2021, γράφτηκε στο 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan, ένα διατροφικό πρόγραμμα με υποκατάστατα γευμάτων και δομημένη διατροφή. Συνδυάζοντας τη μέθοδο αυτή με ισορροπημένη διατροφή και άσκηση, άρχισε να βλέπει τα πρώτα αποτελέσματα.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη αλλαγή ήρθε όταν αντικατέστησε τα ζαχαρούχα αναψυκτικά με καθαρό νερό – πίνοντας 3-4 λίτρα την ημέρα. Σήμερα, η Abbie ζυγίζει 67 κιλά.

«Το μυστικό μου για απώλεια βάρους και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι απλό: νερό. Πίνω 3-4 λίτρα την ημέρα και ακολουθώ έναν φυσιολογικό, ισορροπημένο τρόπο ζωής. Τίποτα δεν είναι “απαγορευμένο” – έμαθα να έχω μέτρο», είπε η γυναίκα.

Παρόλο που η σωματική αλλαγή είναι εντυπωσιακή, η Abbie τονίζει πως η μεγαλύτερη μεταμόρφωση ήταν ψυχική: «Δεν με ελέγχει πια το φαγητό. Δεν είμαι πλέον δέσμια των διατροφικών μου συνηθειών».