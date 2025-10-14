Γυναίκα μοιράζεται το απλό γεύμα που την βοήθησε να χάσει 38 κιλά – «Έτοιμο σε 2 λεπτά και με 40 γραμμάρια πρωτεΐνης»

Γυναίκα μοιράζεται το απλό γεύμα που την βοήθησε να χάσει 38 κιλά - «Έτοιμο σε 2 λεπτά και με 40 γραμμάρια πρωτεΐνης»
Η πρωτεΐνη είναι ο σύμμαχός σας στην απώλεια βάρους. Μια fitness coach που κατάφερε να χάσει 38 κιλά, αποκαλύπτει το απλό και οικονομικό γεύμα που την βοήθησε να ξεπεράσει τα προβλήματα με το βάρος της και να επιτύχει μια εντυπωσιακή αλλαγή.

Το απλό γεύμα που βοήθησε μια γυναίκα να χάσει 38 κιλά

Η Emma Logsdon, fitness coach, αποκάλυψε το οικονομικό και γρήγορο μεσημεριανό γεύμα που θεωρεί ότι την βοήθησε στην απώλεια βάρους. Η γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα βάρους από την παιδική της ηλικία λόγω υπερθυρεοειδισμού, με τον οποίο διαγνώστηκε σε ηλικία 11 ετών.

Το 2021, ζυγίζοντας 97,5 κιλά, η Emma αφοσιώθηκε στη συνεπή άσκησή και αργότερα ασχολήθηκε με το bodybuilding. Ωστόσο, η αναθεώρηση της διατροφής της, κυρίως μέσω της κατανάλωσης ενός υγιεινού μεσημεριανού καθημερινά, ήταν καθοριστική για την απώλεια 38 κιλών. Αυτό το γεύμα, όπως επισημαίνει, είναι εξαιρετικά γρήγορο και οικονομικό, απαιτώντας μόλις δύο λεπτά προετοιμασίας.

Σε ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral, η γυναίκα μοιράστηκε τη συνταγή της:

  1. Αρχικά, προσθέτει 110 γραμμάρια μαγειρεμένο λευκό ρύζι (jasmine).
  2. Ενσωματώνει 81 γραμμάρια πράσινα φασολάκια.
  3. Προσθέτει προ-μαγειρεμένο στήθος κοτόπουλου (περίπου 113 γραμμάρια): «Απλά παίρνεις στήθος κοτόπουλου, το κόβεις σε κομμάτια, το αλατοπιπερώνεις και το ψήνεις στο air fryer», αναφέρει.
  4. Στη συνέχεια, το μόνο που απομένει είναι να ζεστάνει το μείγμα στον φούρνο μικροκυμάτων για περίπου ένα λεπτό και να προσθέσει λίγο αβοκάντο.

Η Emma αποκάλυψε τα διατροφικά στοιχεία του γεύματος:

  • 472 θερμίδες,
  • 48γρ. υδατάνθρακες,
  • 13γρ. λιπαρά και
  • 40γρ. πρωτεΐνης.

Τα σχόλια στα social media και οι συμβουλές

Το βίντεο της Emma ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές, με τους θεατές να επαινούν την ιδέα της. Πολλοί μοιράστηκαν τις δικές τους συμβουλές:

  • Η χρήστης Raquel216 σχολίασε: «Συνιστώ να χρησιμοποιήσετε καστανό ρύζι ή κινόα αντί για λευκό ρύζι». Αυτή η συμβουλή συμβαδίζει με τις οδηγίες διατροφολόγων που προτείνουν την αντικατάσταση των λευκών σιτηρών με ολικής άλεσης, για αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών.
  • Άλλοι χρήστες, όπως ο Kay_rackley, εκτίμησαν την απουσία τυριού cottage ή γιαουρτιού από τη συνταγή: «Επιτέλους ένα βίντεο χωρίς γιαούρτι ή cottage cheese. Αυτό μπορώ να το φτιάξω. Λατρεύω όλα τα συστατικά, ευχαριστώ».
