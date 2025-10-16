Ιωάννα Παππά: Ο άνδρας μου χρειάζεται πέντε λεπτά για να τα κάνει όλα χάλια – Είναι μια χαμένη μάχη η ακαταστασία του

lifestyle

lifestyle

Ιωάννα Παππά
Φωτογραφία: Instagram/ioannapappa11

Στην εκπομπή «Happy Day» εμφανίστηκε η Ιωάννα Παππά. Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις οικογενειακές ισορροπίες και τις εσωτερικές της αναζητήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις καθημερινές εντάσεις που προκύπτουν με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Πάντο: «Προσπαθώ να έχω εξωτερική ηρεμία, γιατί έχω εσωτερική ταραχή. Σίγουρα θέλω τα πράγματα γύρα μου να είναι τακτοποιημένα, θέλω να υπάρχει ηρεμία στον χώρο μου. Το παιδί το έχει βρει, ο άνδρας μου καθόλου. Ο άνδρας μου χρειάζεται πέντε λεπτά για να τα κάνει όλα χάλια. Είναι μια χαμένη μάχη η ακαταστασία του αλλά συνεχίζω να γκρινιάζω. Νομίζω ότι και οι δυο επιμένουμε να γκρινιάζουμε για τα ίδια πράγματα».

Η Ιωάννα Παππά δεν δίστασε να μιλήσει και για την επιλογή της να μην προχωρήσει σε δεύτερη εγκυμοσύνη. Όπως εξήγησε, τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση του γιου της, Αντώνη, υπήρξαν αρκετά απαιτητικά: «Ήταν δύσκολο να κάνω δεύτερο παιδί από άποψη χρόνου, βοήθειας… Είδα πώς κύλισε ο πρώτος καιρός, τα πρώτα τρία χρόνια με το παιδί και νομίζω ότι στην εποχή μας, αν δεν υπάρχει βοήθεια… Έχω βοήθεια, αλλά όχι και για δεύτερο παιδί. Όλο αυτό το ξεκίνημα… Ήταν δύσκολα αυτά τα πρώτα χρόνια… Νομίζω αν είχε κυλίσει πιο ομαλά ο πρώτος καιρός με τον γιο μου, Αντώνη θα είχα μπει πιο εύκολα στη διαδικασία να κάνω κι άλλο παιδί, στα τρία χρόνια το σκέφτηκα».

 

