Κιλκίς: Ταυτοποιήθηκε 26χρονος ως δράστης της δολοφονίας του 35χρονου έξω από ξενοδοχείο

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός 35χρονου αλλοδαπού που σημειώθηκε χθες (15/10) το βράδυ έξω από ξενοδοχείο στο Κιλκίς.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 26χρονου αλλοδαπού, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 26χρονος αλλοδαπός χθες το βράδυ σε περιοχή του Κιλκίς, πυροβόλησε τον 35χρονο αλλοδαπό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στον χώρο μετέβη αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς για την εγκληματολογική διερεύνηση του τόπου του συμβάντος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κάλυκες, 1 κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 1.214 ευρώ, είδη ρουχισμού κ.α.

Στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε ιατροδικαστής και παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροτομής της σορού.

Επίσης σε βάρος του 26χρονου αλλοδαπού εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Κιλκίς, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.