Τηλεθέαση (15/10): Τα νούμερα για την prime time – Ποια σειρά πήρε την πρωτιά

Enikos Newsroom

πολιτική

τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Τετάρτη (15/10).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • Άγιος Έρωτας  19,6
  •  Να μ’ Αγαπάς  18,6
  •  Να με λες μαμά  16,3
  • Η γη της Ελιάς  15,9
  • Grand Hotel  15,8
  • Εκατομμυριούχος  13,4
  • Hotel Elvira  10,8
  • Φάρμα  10,4
  • Η Ελλάδα ψηφίζει  5,3
  • La promesa 3,2
    LATE NIGHT
  • Νύχτα Αποκαλύψεων  17,2
  • Οι απαράδεκτοι Ε  9,9
  • Ξένη ταινία – The mechanic  8,0
  • Κοινωνία Άνω Κάτω  6,9
  • Ξένη ταινία – Rocky 6,7
  • Ξένη ταινία – Crank  4

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • Να με λες μαμά 16,4
  • Άγιος Έρωτας 14,4
  • Να μ’ Αγαπάς 14
  • Hotel Elvira 12
  •  Φάρμα 11,2
  • Grand Hotel 10,4
  • Η γη της Ελιάς 9,4
  • Η Ελλάδα ψηφίζει 4,7
  • La promesa 1,9
    LATE NIGHT
  • Νύχτα Αποκαλύψεων 13
  • Οι απαράδεκτοι Ε 10
  • Ξένη ταινία – Rocky 8
  •  Ξένη ταινία – The mechanic 7,7
  • Κοινωνία Άνω Κάτω 4,9
  • Ξένη ταινία – Crank 4

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελπίδες για τον καρκίνο: Εμβόλιο με νανοσωματίδια εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό εναντίων των όγκων

Ο αθλητής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κωπηλατεί από την Πάτρα έως την Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του...

ΑΑΔΕ: Αυτά είναι τα νέα SOS για τον ακατάσχετο λογαριασμό – Πώς θα γίνεται η δήλωση

«Βροχή» φορολογικών δράσεων: Ποιες προωθούνται για το 2026 και τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Τι σημαίνει η φράση «εξ ιδίων τα βέλη» και από πού προέρχεται

Συμπαγής επιταχυντής λέιζερ-πλάσματος δημιουργεί κατά παραγγελία δέσμες μιονίων για απεικόνιση
περισσότερα
13:06 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βαρουφάκης στον Realfm 97,8: «Καμία συνεργασία με τη συνθηκολογημένη Αριστερά» – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και την πορεία της οικονομίας

Για την οικονομία, τις πολιτικές εξελίξεις, το ιδιωτικό χρέος, τα κρυπτονομίσματα και τις εκλο...
12:54 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Ο διάλογος Μητσοτάκη- Μακρή και η χειραψία Γεραπετρίτη – Κουτσούμπα – Τα πηγαδάκια πριν από τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική

Πολλά είναι τα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν πριν από την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για τα...
12:37 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Έχετε μπερδέψει εμένα με τον κ. Δένδια

«Πριν από λίγο κατηγορήσατε εμένα για το βέτο, ότι δεν γνωρίζουμε ότι μπορεί να ασκηθεί βέτο γ...
12:33 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βουλή – Νίκος Ανδρουλάκης: Δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών – Θέλουμε στρατηγική και σχέδιο απέναντι στην Τουρκία

«Δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών. Είναι στη χειρότερη κατάσταση των τελευταίων ετών» δή...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης