Τηλεθέαση (15/10): Τα νούμερα για την prime time – Ποια σειρά πήρε την πρωτιά

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Τετάρτη (15/10).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- Άγιος Έρωτας 19,6
- Να μ’ Αγαπάς 18,6
- Να με λες μαμά 16,3
- Η γη της Ελιάς 15,9
- Grand Hotel 15,8
- Εκατομμυριούχος 13,4
- Hotel Elvira 10,8
- Φάρμα 10,4
- Η Ελλάδα ψηφίζει 5,3
- La promesa 3,2
LATE NIGHT
- Νύχτα Αποκαλύψεων 17,2
- Οι απαράδεκτοι Ε 9,9
- Ξένη ταινία – The mechanic 8,0
- Κοινωνία Άνω Κάτω 6,9
- Ξένη ταινία – Rocky 6,7
- Ξένη ταινία – Crank 4
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- Να με λες μαμά 16,4
- Άγιος Έρωτας 14,4
- Να μ’ Αγαπάς 14
- Hotel Elvira 12
- Φάρμα 11,2
- Grand Hotel 10,4
- Η γη της Ελιάς 9,4
- Η Ελλάδα ψηφίζει 4,7
- La promesa 1,9
LATE NIGHT
- Νύχτα Αποκαλύψεων 13
- Οι απαράδεκτοι Ε 10
- Ξένη ταινία – Rocky 8
- Ξένη ταινία – The mechanic 7,7
- Κοινωνία Άνω Κάτω 4,9
- Ξένη ταινία – Crank 4