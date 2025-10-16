Κιλκίς: Αλλοδαπός ο δράστης της δολοφονίας του 35χρονου έξω από ξενοδοχείο – Ο καβγάς πριν από τους πυροβολισμούς

Ένας 35χρονος από τη Σιέρα Λεόνε είναι το θύμα της δολοφονίας που σημειώθηκε χθες (15/10) το βράδυ, έξω από ξενοδοχείο σε περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20.00, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον 35χρονο και τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου που φέρεται να είναι αλλοδαπός.

Το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς και βαριά τραυματισμένος κατάφερε να μπει στο ξενοδοχείο, αναζητώντας βοήθεια. Εκεί όμως κατέρρευσε υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής που επιβεβαίωσε τον θάνατο, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για τη διενέργεια νεκροτομής.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον δράστη του αιματηρού επεισοδίου.

