Ένταση στη Βουλή: Η ατάκα «ηλίθια ψέματα» από βουλευτή της ΝΔ που έκανε έξαλλο τον Χρήστο Κατσώτη – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή

Μία ατάκα του βουλευτή Φλώρινας της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου από το βήμα της Βουλής κατά την ομιλία του για το εργασιακό νομοσχέδιο, προκάλεσε ένταση.

Ο κ. Παπασωτηρίου είπε ότι «για τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει έρθει το τέλος της ιστορίας. Έχετε ολοκληρώσει την πολιτική διαδρομή σας και πλέον δεν έχετε να πείτε κάτι καινούριο. Δεν μπορείτε να έχετε δημιουργικές πολιτικές με βάση τα πραγματικά δεδομένα… Ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού μερικών να κρύβεται η χιτλερική ιδέα ότι “αν θέλετε την εύνοια των πολλών, πρέπει να λέτε τα πιο χοντρά και τα πιο ηλίθια ψέματα”».

Ήταν αυτή ακριβώς η τελευταία ατάκα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση βουλευτών που βρίσκονταν στην αίθουσα με τον Χρήστο Κατσώτη να φωνάζει.

Ο προεδρεύων, Γιώργος Γεωργαντάς είπε: «Να διαγραφεί η λέξη ηλίθια από τα πρακτικά».

Δείτε το βίντεο:

 

11:30 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική»

Στη Βουλή διεξάγεται αυτή την ώρα η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολ...
11:24 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κεραμέως στη Βουλή: Πέντε αλήθειες για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Περισσότερες και καλύτερες θέσεις στην αγορά εργασίας

Πέντε αλήθειες και εννέα σημαντικές αλλαγές που επιφέρει στην αγορά εργασίας το νέο εργασιακό ...
11:17 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική – Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Παρακολουθήστε απευθείας τη συζήτηση των αρχηγών των κομμάτων στη Βουλή για την εξωτερική πολι...
10:54 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βαρουφάκης στον Realfm 97,8: Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την λεγόμενη συμβιβασμένη Κεντροαριστερά

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης στον ...
