Ένταση στη Βουλή: Η ατάκα «ηλίθια ψέματα» από βουλευτή της ΝΔ που έκανε έξαλλο τον Χρήστο Κατσώτη – Δείτε βίντεο

Μία ατάκα του βουλευτή Φλώρινας της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου από το βήμα της Βουλής κατά την ομιλία του για το εργασιακό νομοσχέδιο, προκάλεσε ένταση.

Ο κ. Παπασωτηρίου είπε ότι «για τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει έρθει το τέλος της ιστορίας. Έχετε ολοκληρώσει την πολιτική διαδρομή σας και πλέον δεν έχετε να πείτε κάτι καινούριο. Δεν μπορείτε να έχετε δημιουργικές πολιτικές με βάση τα πραγματικά δεδομένα… Ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού μερικών να κρύβεται η χιτλερική ιδέα ότι “αν θέλετε την εύνοια των πολλών, πρέπει να λέτε τα πιο χοντρά και τα πιο ηλίθια ψέματα”».

Ήταν αυτή ακριβώς η τελευταία ατάκα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση βουλευτών που βρίσκονταν στην αίθουσα με τον Χρήστο Κατσώτη να φωνάζει.

Ο προεδρεύων, Γιώργος Γεωργαντάς είπε: «Να διαγραφεί η λέξη ηλίθια από τα πρακτικά».

Δείτε το βίντεο: