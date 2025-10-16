Ισχυρός σεισμός 6,5 βαθμών στην Ινδονησιακή Παπούα – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισχυρός σεισμός 6,5 βαθμών στην Ινδονησιακή Παπούα – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), σημειώθηκε σήμερα στην Παπούα, επαρχία της ανατολικής Ινδονησίας, χωρίς άμεσες αναφορές για τραυματισμούς και χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 2:48 μ.μ. τοπική ώρα (05:48 GMT) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 200 χλμ. από την πόλη Τζαγιαπούρα, σε βάθος 35 χλμ., σύμφωνα με την USGS.

