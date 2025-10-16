ΠΑΣΟΚ: Συσπείρωση στο εσωτερικό και «μέτωπο» κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα

Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ Κοινοβουλευτική Ομάδα ΚΟ

Με μία διμέτωπη στρατηγική φαίνεται ότι θα πορευθεί το επόμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ, που προχωράει σε κινήσεις συσπείρωσης στο εσωτερικό και ταυτόχρονα ασκεί κριτική κατά της κυβέρνησης αλλά και του Αλέξη Τσίπρα.

Η Χαριλάου Τρικούπη προχωράει σε κινήσεις για να δρομολογηθεί το Συνέδριο του κόμματος και να εκτονωθεί η γκρίνια για τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις και τη μη συμπερίληψη όλων των στελεχών στις αποφάσεις στρατηγικής.

Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε σειρά επαφών με στελέχη της λεγόμενης «παλαιάς φρουράς» προκειμένου να μπουν οι τελευταίες πινελιές στην προετοιμασία για το Συνέδριο. Χθες ανακοινώθηκαν και οι Γραμματείες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ).

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται για τη διαδρομή προς το Συνέδριο οφείλονται και στην προσπάθεια που κάνει η ηγεσία για συμπερίληψη όσο το δυνατόν περισσότερων στελεχών στις οργανωτικές προετοιμασίες και τα όργανα του Συνεδρίου προκειμένου να περιοριστεί η γκρίνια σε αυτή φάση όσο γίνεται περισσότερο.

Ταυτόχρονα ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι έχει επιλέξει να σηκώσει τους αντιπολιτευτικούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και να βάλει τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αν και επισήμως το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του δηλώνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος αφορούν τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ εντούτοις φαίνεται ότι στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν στρέψει το βλέμμα στις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού.

Έτσι ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποιεί φράσεις του Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να μην αφήσει περιθώριο στην Αμαλίας να οικειοποιηθεί ένα ακροατήριο που παραδοσιακά ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και στο οποίο φαίνεται ότι στοχεύει ο πρώην Πρωθυπουργός. Για παράδειγμα στη χθεσινή ομιλία του στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλεσε «δημοκρατική αντιπολίτευση» τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, το ίδιο επίθεση δηλαδή που είχε χρησιμοποιήσει και ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα να ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά μέσα από ένα τεχνοκρατικό προφίλ και την ίδια στιγμή θα παρουσιάζει τα βασικά σημεία της κυβερνητικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν ότι αιτία για τα περιορισμένα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις είναι ότι ακόμη δεν έχει περάσει το μήνυμα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στους πολίτες.

Γι’ αυτό το επόμενο διάστημα μεγάλο βάρος θα δοθεί στην εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ προκειμένου οι θέσεις του κόμματος να φτάσουν στα δυσαρεστημένα με την κυβέρνηση ακροατήρια αλλά και στους αναποφάσιστους.

