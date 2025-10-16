ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή

Πρόστιμα και λουκέτα για φοροδιαφυγή επέβαλε η ΑΑΔΕ σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων της Ελλάδας, ύστερα από σχετικούς ελέγχους που διενήργησε η Αρχή σε 58 ΚΥΔ. Από τους ελέγχους που έγιναν προέκυψαν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%.

Συγκεκριμένα, έλεγχος έγινε σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, ‘Αργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή. Διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να επιβληθούν στους παραβάτες πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά.

Μάλιστα, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο.

