ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΑΔΕ

Πρόστιμα και λουκέτα για φοροδιαφυγή επέβαλε η ΑΑΔΕ σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων της Ελλάδας, ύστερα από σχετικούς ελέγχους που διενήργησε η Αρχή σε 58 ΚΥΔ. Από τους ελέγχους που έγιναν προέκυψαν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%.

Συγκεκριμένα, έλεγχος  έγινε σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, ‘Αργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή. Διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να επιβληθούν στους παραβάτες πρόστιμα 414.000 ευρώ συνολικά.

Μάλιστα, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο.

Αυτές είναι:

  • 8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο
  • 7 κέντρα στο Κιλκίς
  • 4 κέντρα στη Λάρισα
  • Από 2 ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα
  • Από 1 ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη.

08:20 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

