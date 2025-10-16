Κώστας Καραμανλής: Οι συζητήσεις που προκάλεσε στο «γαλάζιο» στρατόπεδο – Πώς ερμηνεύει την ομιλία του το Μέγαρο Μαξίμου

Παραμένει ταραγμένο το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά να κρατά ξεκάθαρες αποστάσεις από το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κώστα Καραμανλή να προειδοποιεί για «μείζονα θεσμική κρίση» και «πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους» εάν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου.

Οι συμβολισμοί στη χθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμανλή στην Παλαιά Βουλή σε εκδήλωση προς τιμήν της πρώην προέδρου της Βουλής Άννας Ψαρούδα Μπενάκη ήταν αρκετοί. Ο πρώην Πρωθυπουργός αντάλλαξε θερμή χειραψία με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επέλεξε να παραστεί στην εκδήλωση. Να σημειωθεί ότι ο κ. Σαμαράς είχε ματαιώσει την εμφάνιση του στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Επιπλέον ο Αντώνης Σαμαράς έφτασε με κάποια καθυστέρηση στην ομιλία Καραμανλή και έκανε νόημα στον πρώην Πρωθυπουργό για να το δικαιολογήσει. «Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε», του απάντησε από μικροφώνου ο Κώστας Καραμανλής.

Η ομιλία του Κώστα Καραμανλή με τα όσα υποστήριξε για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας και είναι ενδεικτική της απόστασης που υπάρχει ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και το Μέγαρο Μαξίμου.

«Η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος», είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμανλής από το βήμα της Παλαιάς Βουλής.

«Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω, ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις» συμπλήρωσε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Πώς ερμηνεύει την ομιλία το Μέγαρο Μαξίμου

Μέχρι σήμερα η κεντρική γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι δεν σχολιάζει τις ομιλίες και τις δηλώσεις πρώην Πρωθυπουργών της ΝΔ.

Ωστόσο στο παρασκήνιο κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν ότι τα μηνύματα της ομιλίας Καραμανλή είχαν ως αποδέκτη την αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα θεωρούν τις επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού παραπάνω από επίκαιρες μετά τις δηλώσεις και τις επιθέσεις στην Δικαιοσύνη από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης. Ωστόσο για την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά δεν έγινε κανένα σχόλιο.