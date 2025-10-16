Θεσσαλονίκη: Μπήκαν σε καρότσα φορτηγού από την Κωνσταντινούπολη και εντοπίστηκαν στο λιμάνι – Συνελήφθη ο Τούρκος οδηγός

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Ένας 24χρονος Τούρκος οδηγός φορτηγού συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία την παράνομης μεταφοράς μεταναστών.

Η σύλληψή του έγινε από άνδρες του Λιμενικού Σώματος μετά τον εντοπισμό, χθες το απόγευμα, επτά Σύρων, ανάμεσά τους και 4 ανήλικα (τα μικρότερα 3 και 4 ετών), σε ελεγχόμενο χώρο εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Οι Σύροι, με συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους, υπέδειξαν φορτηγό με επικαθήμενη καρότσα, από το οποίο εξήλθαν σκίζοντας το μουσαμά που περιβάλλει την καρότσα. Εξεταζόμενοι από στελέχη του Λιμενικού δήλωσαν, κατά πληροφορίες, πως επιβιβάστηκαν το περασμένο Σάββατο στην καρότσα, από χώρο στάθμευσης οχημάτων έξω από την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να τους αντιληφθεί ο Τούρκος οδηγός.

Ο 24χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε το μεσημέρι στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, κατά συρροή, με σκοπό την κερδοσκοπία. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ

14:23 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

ΣτΕ για ΝΟΚ: Δημοσιεύθηκε η γνωμοδότηση για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) δημοσίευσε τη γνωμοδότησή του επί του σχεδίου...
14:17 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Συλλαλητήριο φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας – ΦΩΤΟ

Στους δρόμους βγήκαν σήμερα φοιτητές και μαθητές που διαδηλώνουν στο κέντρο της Αθήνας, ενάντι...
13:41 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βόλος: Επιτέθηκαν με γροθιές σε ανήλικο στο προαύλιο σχολείου – Τρεις συλλήψεις

Νέο επεισόδιο βίας έλαβε χώρα σε προαύλιο σχολείου, αυτή τη φορά στον Βόλο, όπου ένας ανήλικος...
13:15 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Μάχη για την ζωή του δίνει το 2,5 ετών κοριτσάκι που βρέθηκε σε πισίνα – Διώξεις σε ξενοδόχο, διευθυντή και τον θείο του παιδιού

Μάχη για την ζωή του δίνει το 2,5 ετών κοριτσάκι από την Αγγλία, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσε...
