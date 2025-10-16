Βουλή: Ψηφίστηκε με 158 «ναι» το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

Με 158 ψήφους «υπέρ» εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που προβλέπει μία σειρά αλλαγών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, με τη διάταξη για την 13ωρη απασχόληση να έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Στην ψηφοφορία που έγινε το πρωί της Πέμπτης (16/10), υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 158 βουλευτές, ενώ 109 ψήφισαν «όχι». Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ονομαστικής ψηφοφορίας απείχαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προχώρησε σήμερα το πρωί σε διευκρινίσεις που αφορούν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης.

«Έχει επιλέξει να μιλά μόνο για ένα από τα 97 άρθρα, εκείνο που αφορά τις 13 ώρες ημερήσιας απασχόλησης με προσαύξηση 40%», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.

Υπογράμμισε, δε, ότι «η αντιπολίτευση έχει επιλέξει οριζοντίως να μιλά για ένα άρθρο και η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Πρόκειται για διατάξεις που είναι ευεργετικές για τους εργαζόμενους».