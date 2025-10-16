Βουλή: Ψηφίστηκε με 158 «ναι» το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή: Ψηφίστηκε με 158 «ναι» το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

Με 158 ψήφους «υπέρ» εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που προβλέπει μία σειρά αλλαγών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, με τη διάταξη για την 13ωρη απασχόληση να έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Στην ψηφοφορία που έγινε το πρωί της Πέμπτης (16/10), υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 158 βουλευτές, ενώ 109 ψήφισαν «όχι». Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ονομαστικής ψηφοφορίας απείχαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προχώρησε σήμερα το πρωί σε διευκρινίσεις που αφορούν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης.

«Έχει επιλέξει να μιλά μόνο για ένα από τα 97 άρθρα, εκείνο που αφορά τις 13 ώρες ημερήσιας απασχόλησης με προσαύξηση 40%», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.

Υπογράμμισε, δε, ότι «η αντιπολίτευση έχει επιλέξει οριζοντίως να μιλά για ένα άρθρο και η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Πρόκειται για διατάξεις που είναι ευεργετικές για τους εργαζόμενους».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Είναι αλήθεια ότι αν αφαιρέσετε τους υδατάνθρακες από τη διατροφή σας θα αδυνατίσετε;

ΙΣΑ: 93χρονος γιατρός κλήθηκε να πληρώσει clawback για ιατρείο κλειστό από το 2016

“Τσεκούρι” σε 16.000 θέσεις εργασίας από τη Nestlé

Nέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε αεροδρόμια: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

Τεστ προσωπικότητας: Ο κύκλος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει σε ποιο στάδιο της ζωής σας βρίσκεστε

Τι σημαίνει η φράση «εξ ιδίων τα βέλη» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:28 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βουλή – Ανδρουλάκης: «Με τη στάση σας για τη Γάζα εκθέσατε τη χώρα και την ιστορία του ελληνικού λαού» – Τι είπε για την Τουρκία

Αιχμές και κριτικές επισημάνσεις για την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση διατύπωσ...
13:09 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Έλενα Κουντουρά: Σημείο εκκίνησης για ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο βιώσιμων τουριστικών προορισμών η πρωτοβουλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βασικές στρατηγικές προτεραιότητες και  επόμενα βήματα για τη στήριξη της βιωσιμότητας του του...
13:06 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βαρουφάκης στον Realfm 97,8: «Καμία συνεργασία με τη συνθηκολογημένη Αριστερά» – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και την πορεία της οικονομίας

Για την οικονομία, τις πολιτικές εξελίξεις, το ιδιωτικό χρέος, τα κρυπτονομίσματα και τις εκλο...
12:54 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Ο διάλογος Μητσοτάκη- Μακρή και η χειραψία Γεραπετρίτη – Κουτσούμπα – Τα πηγαδάκια πριν από τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική

Πολλά είναι τα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν πριν από την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή για τα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης