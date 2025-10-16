Τσουκαλάς στον Realfm 97,8: Το ΠΑΣΟΚ υπερψηφίζει ένα μέρος των άρθρων του εργασιακού νομοσχεδίου

Για το θέμα που έχει προκύψει με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το εργασιακό νομοσχέδιο, που συζητείται στην Βουλή, μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

«Ένα μέρος των άρθρων του νομοσχεδίου το ΠΑΣΟΚ τα υπερψηφίζει. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την ίδια στάση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν αποσυρόμαστε από την διαδικασία. Θα είμαστε εκεί μέσα. Καταψηφίζουμε επί της αρχής γιατί ο πυρήνας του νομοσχεδίου αμφισβητεί την μεγάλη κατάκτηση του ωραρίου και έχει και άλλες αρνητικές διατάξεις. Για παράδειγμα την εκ περιτροπής απασχόληση, η οποία ξέρετε έχει ψηφιστεί το ‘10 και ποια είναι η αιτιολογία της; Για να μην απολυθεί ένας εργαζόμενος σε μία επιχείρηση που έχει χαμηλό τζίρο του μειώνω τις ημέρες εργασίας. Μα πώς τον βάζω να κάνει και υπερωρία όπως κάνει η κυρία Κεραμέως; Αν δεν έχω δουλειά σαν επιχειρηματίας και τον κρατάω για να μην απολυθεί θα τον βάλω να κάνει και υπερωρία;», αναρωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Και συνέχισε: «Υπάρχουν κι άλλες παρεμβάσεις οι οποίες είναι σε μία κατεύθυνση ευελιξίας χωρίς ασφάλεια. Είναι άλλο πράγμα η ευελιξία συναινετικά και με ασφάλεια και άλλο χωρίς ασφάλεια. Έχουμε επίσης τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει πια στον καταμερισμό των καλοκαιρινών αδειών, το οποίο και αυτό κόβει την δυνατότητα του να κάνει διακοπές ο εργαζόμενος όσο μπορεί πιο συσσωρευμένα και υπάρχει και μία σειρά παρεμβάσεων οι οποίες είναι στο μοντέλο και των προηγούμενων νόμων, των νόμων Χατζηδάκη και Γεωργιάδη της φθηνής απασχόλησης, της απόλυτης ευελιξίας, των εξαντλητικών ωραρίων και της ανασφάλειας και της αδυναμίας να υπάρξει οικογενειακός προγραμματισμός».

«Τώρα υπάρχουν άρθρα πιο μικρής σημασίας αλλά δεν τα παραγνωρίζουμε, τα οποία είναι σε μία κατεύθυνση ουδέτερη, θετική. Αυτά τα ψηφίζουμε. Όταν ένα νομοσχέδιο, όμως, έχει μια φιλοσοφία και η φιλοσοφία είναι εκείνη με την οποία είμαστε αντίθετοι, αυτή της χαμηλής παραγωγικότητας της εργασίας και των πολύ μεγάλων ωραρίων ώστε να τονίζεται η υπερκερδοφορία των επιχειρήσεων, επί της αρχής το καταψηφίζουμε», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς πόσα άρθρα του εργασιακού νομοσχεδίου θα υπερψηφίσει το ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε: «Περίπου 40».

Αναφορικά με την απαγόρευση συγκεντρώσεων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «για εμάς ο σεβασμός στα σύμβολα είναι δεδομένος αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε το Μνημείο ούτε στο ελάχιστο. Το να κάνει κάποιος μία απεργίας πείνας σε έναν χώρο για ένα θέμα το οποίο είναι και θέμα εθνικό και θέμα κοινωνικό δεν πιστεύω ότι προσβάλλει επ’ουδενί το Μνημείο».