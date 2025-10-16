Βουλή – Δημήτρης Νατσιός: Δεν έρχονται καλές μέρες για την πατρίδα μας

Με αναφορά στην ακύρωση της συνάντησής του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

Ο πρόεδρος της Νίκης, έκανε λόγο για «φιάσκο» και πρόσθεσε: «Θέλαμε βαθιά μέσα μας να πιστεύουμε ότι το φιάσκο αυτό θα ήταν το τελευταίο. Αλλά όσα έχουν συμβεί, πρώτον με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, δεύτερον, με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα safe, τρίτον, με τη διάσκεψη στη Γάζα και τέταρτον με τον Άγνωστο Στρατιώτη, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι η λέξη φιάσκο είναι ταυτισμένη με το πρόσωπο του ίδιου του πρωθυπουργού της Ελλάδος».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Νίκης, αναφέρθηκε σε «μερικές συνοπτικές διαπιστώσεις», όπως είπε, ενώ έθεσε παράλληλα και ερωτήματα απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

«Η περιπέτεια του καλωδίου άρχισε πέρυσι με τη σύγκλιση του ΚΥΣΕΑ στις 3 Ιουλίου. Μαθαίνουμε ότι ήταν άτυπο. Από εκείνη τη συνεδρίαση και μετά επιχειρήσαμε ή σκεφτήκαμε να πάμε τέσσερις φορές στην Κάσο για να κάνουμε έρευνες βυθού.

Την πρώτη φορά πήγαμε και μας έδιωξαν οι Τούρκοι. Τις άλλες τρεις φορές, μολονότι το διαρρεύσατε, δεν πήγατε. Κατά το κοινώς λεγόμενο, βάλατε την ουρά στα σκέλια».

«Για το πρόγραμμα safe», συνέχισε, «που αφορά την παρουσία της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία της ένωσης, ο κ. πρωθυπουργός ζήτησε την άρση του casus belli από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιατί αφού ζητάτε άρση του “casus belli” αποφεύγετε να πείτε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα της επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα;» είπε.

«Μιλήσατε για προκαταρκτική κοινή συνεννόηση με την Αίγυπτο για το θέμα του Σινά. Αυτά τα προκαταρκτικά περιλαμβάνουν και το ζήτημα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Μονής; Διασφαλίστηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία;» διερωτήθηκε ο κ. Νατσιός.

Για την υπόθεση του «Άγνωστου Στρατιώτη» υποστήριξε πως «εργαλειοποιήθηκε η εθνική μνήμη. Έπρεπε να κάνει απεργία πείνας δίπλα στο μνημείο ένας συμπολίτης μας, Αλβανός μετανάστης, για να συγκινηθείτε και να εξαγγείλετε την προστασία του μνημείου από αντιαισθητικές παρεμβάσεις. Τώρα θυμηθήκατε την εθνική μνήμη; Δυστυχώς, όπως διαπιστώνουμε κ. πρωθυπουργέ, δεν έρχονται καλές μέρες για την πατρίδα μας».

Αναφερόμενος στην μελλοντική εξόρυξη υδρογονανθράκων, ο κ. Νατσιός είπε πως «με την μνημονιακή πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση έχει ξεπουλήσει κάθε δημόσιο οργανισμό μέσω του ΤΑΥΠΕΔ» και διερωτήθηκε «ποιο θα είναι το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια όταν κάποια στιγμή θα φθάσουμε στην παραγωγή».

Μιλώντας για την πρόσφατη διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή, είπε πως «αμέσως μετά τη λήξη της, συναντήθηκε με τον κ. Γεραπετρίτη η Παλαιστίνια υπουργός των Εξωτερικών και μεταδόθηκαν από τα κανάλια πληροφορίες ότι μας ζητούν να δεχτούμε Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Ελλάδα και να πληρώσουμε το μερτικό μας στην ανθρωπιστική βοήθεια, αν θέλουμε να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας οι κατασκευαστικές μας εταιρίες».

«Μας καλούν δηλαδή να πληρώσουμε το λογαριασμό από ένα πόλεμο που δεν προκαλέσαμε; Η Τουρκία εγγυήτρια δύναμη στη Μέση Ανατολή και εμείς το παιδί για τα θελήματα;» κατέληξε ο πρόεδρος της Νίκης.

