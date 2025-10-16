Βουλή: Η αναφορά Μητσοτάκη σε Παπανδρέου, Καραμανλή και η απάντηση Ανδρουλάκη – ΒΙΝΤΕΟ

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη υπήρξε στη Βουλή κατά την διάρκεια της προ ημερήσιας συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολιτική.

Ο κ. Μητσοτάκης, κατά την δευτερολογία του, απευθυνόμενος τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ανέφερε: «Είπατε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από την μεταπολίτευση και μετά είναι η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας ζητούσα να ανακαλέσετε διότι δεν είναι σωστό να λέγεται από έναν Έλληνα πρωθυπουργό. Όχι κύριε Ανδρουλάκη, η μεγαλύτερη επιτυχία της χώρας είναι η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1979».

«Γιατί κουνάτε το χέρι σας; Δεν συμφωνείτε με τη διατύπωση; Η Κύπρος ήταν πιο σημαντική από την Ελλάδα; Να μου το εξηγήσετε αυτό παρακαλώ. Εκτός αν η ανάγκη σας να επικοινωνείτε με το όραμα ή την παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου, διότι βλέπω ότι συνέχεια κάνετε αναφορές στην δεκαετία του ’80, είναι τόσο έντονη. Το “ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο” το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου πολέμησε λυσσαλέα και καταψήφισε τότε την είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ. Καλό είναι να τακτοποιούμε τα της Ιστορίας. Το επαναλαμβάνω. Η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία της χώρας ήταν η είσοδος της πατρίδος στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Έργο αποκλειστικά και μόνο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, για το οποίο πολεμήθηκε λυσσαλέα από όλες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης» συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Καλό είναι έστω και τώρα, όπως εγώ είχα το θάρρος να πω ότι ήταν μεγάλη επιτυχία του Κώστα Σημίτη η είσοδος της Κύπρου στην Ευρώπη, επιτέλους αυτό να μπορέσετε αναγνωρίσετε».

Σε άλλο σημείο ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ, διότι αρνείτο ο Ανδρέας Παπανδρέου να το αναγνωρίσει. Η πρώτη απόφαση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ήταν να αναγνωρίσει το Ισραήλ».

Η απάντηση Ανδρουλάκη

«Ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί την Ιστορία όπως τον βολεύει, πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα σε μία τάξη. Μας είπε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ, αλλά ξεχνάει ότι πριν τον Ανδρέα Παπανδρέου, πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο ιδρυτής της ΝΔ. Ούτε αυτός είχε αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Μας είπε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πήρε την πρωτοβουλία να μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό περιποιεί τιμή για το κόμμα σας, αλλά δεν μας λέτε ποιο κόμμα έσπρωξε την Ελλάδα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την χρεοκοπία του κ. Καραμανλή, του νεότερου, το 2009. Και μάλιστα ξεχνάτε ότι η χρεοκοπημένη Ελλάδα που μας αφήσατε, 15,5% έλλειμμα δεν άφησε το ΠΑΣΟΚ αλλά η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα οι βουλευτές του Κοινοβουλίου τότε είχαν ψηφίσει όπως εσείς ο ίδιος προσωπικά κατά την πρώτη δανειακή σύμβαση, σήμερα θα είχαμε δραχμή» ανέφερε κατά την έναρξη της δευτερολογίας του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Οπότε καλό θα ήταν πριν πιάνετε το νήμα της Ιστορίας προ 5ο ετών, να κάνετε και την δική σας αυτοκριτική για τα γεγονότα και την εξέλιξη της προτελευταίας δεκαετίας» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.