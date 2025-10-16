Βουλή: Η αναφορά Μητσοτάκη σε Παπανδρέου, Καραμανλή και η απάντηση Ανδρουλάκη – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη υπήρξε στη Βουλή κατά την διάρκεια της προ ημερήσιας συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την εξωτερική πολιτική.

Ο κ. Μητσοτάκης, κατά την δευτερολογία του, απευθυνόμενος τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ανέφερε: «Είπατε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από την μεταπολίτευση και μετά είναι η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας ζητούσα να ανακαλέσετε διότι δεν είναι σωστό να λέγεται από έναν Έλληνα πρωθυπουργό. Όχι κύριε Ανδρουλάκη, η μεγαλύτερη επιτυχία της χώρας είναι η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1979».

«Γιατί κουνάτε το χέρι σας; Δεν συμφωνείτε με τη διατύπωση; Η Κύπρος ήταν πιο σημαντική από την Ελλάδα; Να μου το εξηγήσετε αυτό παρακαλώ. Εκτός αν η ανάγκη σας να επικοινωνείτε με το όραμα ή την παρουσία του Ανδρέα Παπανδρέου, διότι βλέπω ότι συνέχεια κάνετε αναφορές στην δεκαετία του ’80, είναι τόσο έντονη. Το “ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο” το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου πολέμησε λυσσαλέα και καταψήφισε τότε την είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ. Καλό είναι να τακτοποιούμε τα της Ιστορίας. Το επαναλαμβάνω. Η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία της χώρας ήταν η είσοδος της πατρίδος στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Έργο αποκλειστικά και μόνο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, για το οποίο πολεμήθηκε λυσσαλέα από όλες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης» συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Καλό είναι έστω και τώρα, όπως εγώ είχα το θάρρος να πω ότι ήταν μεγάλη επιτυχία του Κώστα Σημίτη η είσοδος της Κύπρου στην Ευρώπη, επιτέλους αυτό να μπορέσετε αναγνωρίσετε».

Σε άλλο σημείο ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ, διότι αρνείτο ο Ανδρέας Παπανδρέου να το αναγνωρίσει. Η πρώτη απόφαση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ήταν να αναγνωρίσει το Ισραήλ».

Η απάντηση Ανδρουλάκη

«Ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί την Ιστορία όπως τον βολεύει, πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα σε μία τάξη. Μας είπε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ, αλλά ξεχνάει ότι πριν τον Ανδρέα Παπανδρέου, πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο ιδρυτής της ΝΔ. Ούτε αυτός είχε αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Μας είπε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πήρε την πρωτοβουλία να μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό περιποιεί τιμή για το κόμμα σας, αλλά δεν μας λέτε ποιο κόμμα έσπρωξε την Ελλάδα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την χρεοκοπία του κ. Καραμανλή, του νεότερου, το 2009. Και μάλιστα ξεχνάτε ότι η χρεοκοπημένη Ελλάδα που μας αφήσατε, 15,5% έλλειμμα δεν άφησε το ΠΑΣΟΚ αλλά η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα οι βουλευτές του Κοινοβουλίου τότε είχαν ψηφίσει όπως εσείς ο ίδιος προσωπικά κατά την πρώτη δανειακή σύμβαση, σήμερα θα είχαμε δραχμή» ανέφερε κατά την έναρξη της δευτερολογίας του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Οπότε καλό θα ήταν πριν πιάνετε το νήμα της Ιστορίας προ 5ο ετών, να κάνετε και την δική σας αυτοκριτική για τα γεγονότα και την εξέλιξη της προτελευταίας δεκαετίας» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοσοκομείο Λάρισας: Χορηγήθηκε λάθος χημειοθεραπεία σε ασθενή-Τι αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου

Τρεις νέοι θάνατοι από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα

Μητσοτάκης στο TikTok: «Πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης – Στο 1,10 ευρώ το λίτρο φέτος από 1,37...

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,1% ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2024- Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ΑΕΠ

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό της ακολουθίας σε 30 δευτερόλεπτα;

Το κρυφό μενού Wi-Fi στα κινητά Samsung που δεν γνώριζες – Πώς να το ενεργοποιήσεις
περισσότερα
19:02 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης σε ΣΥΡΙΖΑ: Υπερασπίζεστε την πολιτική Τσίπρα που σας άφησε στα κρύα του λουτρού

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στρατό στην Ουκρανία τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τριτο...
18:46 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης σε Κουτσούμπα: «Τώρα που σας παραχώρησα τη θέση μου θα αναθεωρήσετε το “Αυτοί είστε”;» – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αστείο περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Βουλή κατά την συζήτηση για την εξωτερική πολιτική. Ο π...
18:27 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταφεύγει στα ψέματα και στην παραπλάνηση και για την εξωτερική πολιτική

Απάντηση στις θέσεις του πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική αλλά και στις επιθέσεις του κ...
18:08 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης στο TikTok για το πετρέλαιο θέρμανσης: «Στο 1,10 ευρώ το λίτρο φέτος στην Αττική – Το 2023 ήταν στο 1,37»

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης