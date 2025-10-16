Αττική: Βεβαιώθηκαν 269 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα το τελευταίο τριήμερο  – Δείτε φωτογραφίες 

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τριήμερο ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε πλήθος ελέγχων σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Νομού Αττικής όπου βεβαιώθηκαν 269 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.