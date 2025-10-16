Τραγωδία στην Αθήνα: Νεκρός μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Β. Σοφίας

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Πέμπτης (16/10/25), σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας στην Αθήνα, ο Αντώνης Τάτσης, ο οποίος υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία ως μηχανικός.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το lamiareport, το τροχαίο συνέβη κοντά στην περιοχή του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, όπου κινούνταν με το μηχανάκι του. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η μηχανή του άτυχου Λαμιώτη φέρεται να συγκρούστηκε με φορτηγό.

Ο ίδιος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς τελικά το ιατρικό προσωπικό να μπορέσει να τον κρατήσει στη ζωή.

Φως στα αίτια του συμβάντος αναμένεται να ρίξει το πόρισμα της τροχαίας και η ιατροδικαστική εξέταση που παραγγέλθηκε στην αντίστοιχη Υπηρεσία Αθηνών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κηδεία του άτυχου νέου θα γίνει στη Λαμία.