Κώστας Τσιάρας: Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις – Ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου», τονίζει ο Κώστας Τσιάρας σε ανάρτησή του στα social media, διαψεύδοντας τις φήμες και τα δημοσιεύματα για παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών.

Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν», σημειώνει ο κ. Τσιάρας.

«Είναι αστειότητες»

«Είναι αστειότητες. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε του ζητήθηκε παραίτηση, ούτε υπέβαλε παραίτηση» ανέφερε νωρίτερα στο enikos.gr στενός συνεργάτης του υπουργού, κάνοντας λόγο για κακόβουλα δημοσιεύματα.

Από το περιβάλλον του υπουργού λένε μάλιστα ότι μόλις χθες προχώρησε ο διορισμός ενός συνεργάτη στο γραφείο του, σημειώνοντας ότι «άνθρωπος που θέλει να παραιτηθεί δεν κάνει τέτοιες κινήσεις».