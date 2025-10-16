Κώστας Τσιάρας: «Είναι αστειότητες» – Διαψεύδει τις φήμες ότι υπέβαλε παραίτηση

Διαψεύδει κατηγορηματικά το περιβάλλον του Κώστα Τσιάρα τις φήμες και τα δημοσιεύματα ότι υπέβαλε παραίτηση από τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Είναι αστειότητες. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε του ζητήθηκε παραίτηση, ούτε υπέβαλε παραίτηση» αναφέρει στο enikos.gr στενός συνεργάτης του υπουργού, κάνοντας λόγο για κακόβουλα δημοσιεύματα.

Από το περιβάλλον του υπουργού λένε μάλιστα ότι μόλις χθες προχώρησε ο διορισμός ενός συνεργάτη στο γραφείο του, σημειώνοντας ότι «άνθρωπος που θέλει να παραιτηθεί δεν κάνει τέτοιες κινήσεις».

 

 

