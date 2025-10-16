Τροχαίο δυστύχημα στην Ευρυτανία: Νεκρός ο πρώην αυτοδιοικητικός Κώστας Καρβέλης – Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ευρυτανία: Νεκρός ο πρώην αυτοδιοικητικός Κώστας Καρβέλης – Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο πρώην αυτοδιοικητικός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Καρβέλης, ήταν ο 77χρονος που έχασε την ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το πρωί της Πέμπτης (16/10), στην Αγία Παρασκευή Ευρυτανίας, όταν ένα τζιπ εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και το ΠΑΣΟΚ.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ilamia.gr, ο Κώστας Καρβέλης υπήρξε πολιτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ευρυτανίας, υποψήφιος Βουλευτής, με έντονη παρουσία στα πολιτικά δρώμενα του τόπου. Διατέλεσε υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας της Ευρυτανίας και Αντιδήμαρχος Καρπενησίου.

Το τροχαίο συνέβη όταν το τζιπ στο οποίο επέβαινε με άλλον έναν άνδρα, πιθανότατα κατά την διάρκεια κυνηγιού, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα πολλών δεκάδων μέτρων.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπενησίου και Φουρνάς και με τη συνδρομή της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, σε ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος. Ύστερα από επιχείρηση που διήρκεσε 2,5 ώρες, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα και να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του.

Η τραγική είδηση έχει σκορπίσει θλίψη στο Καρπενήσι και στην Αγία Τριάδα, απ’ όπου ο 77χρονος καταγόταν.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Χρήστος Κακαβάς τον αποχαιρετά με συλλυπητήριο μήνυμα:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Κώστα Καρβέλη.

Έναν άνθρωπο εργατικό, δυναμικό και ασυμβίβαστο. Άνθρωπο της προσφοράς, που υπηρέτησε με συνέπεια και ευθύνη τον τόπο του. Εργάστηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας και στη συνέχεια της Περιφέρειας, με σημαντική προσφορά στα μηχανήματα έργου και στην Πολιτική Προστασία.

Δραστήριος στα κοινά, πρόεδρος και μέλος συλλόγων, αυτοδιοικητικός στον Δήμο Κτημενίων και στον Δήμο Καρπενησίου όπου διετέλεσε και Αντιδήμαρχος. Υπήρξε επίσης Γραμματέας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στο Καρπενήσι και υποψήφιος βουλευτής.

Άνθρωπος με εξαιρετική οικογένεια, πατέρας τριών παιδιών και παππούς εγγονιών με αξίες και ήθος, που υπερηφανεύονταν για εκείνον.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην κοινωνία μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Κώστα Καρβέλη, τονίζοντας ότι η ευγένεια, η εντιμότητα και ο δυναμισμός του «θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας».

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κώστα Καρβέλη, που έχασε αναπάντεχα τη ζωή του.

Τίμησε με την ακεραιότητα και το ήθος του τη Δημοκρατική Παράταξη και εργάστηκε άοκνα για τον τόπο του από το μετερίζι της αυτοδιοίκησης.

Η ευγένεια, η εντιμότητα και ο δυναμισμός του Κώστα Καρβέλη θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

 

