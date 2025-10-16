«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 22χρονος που είχε καταπιεί 72 συσκευασίες με 840 γραμμάρια κοκαΐνης

Enikos Newsroom

κοινωνία

αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”,

Χειροπέδες σε έναν 22χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε καταπιεί 72 συσκευασίες που περιείχαν 840 γραμμάρια κοκαΐνης, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας, μέσω αεροπορικών οδών, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριών, λοιπών αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 22χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.

Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι ο 22χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, με τη μέθοδο της κατάποσης, μετέφερε 72 αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 840 γραμμάρια κοκαΐνης.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, επίσης, 560 ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του 22χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Είναι αλήθεια ότι αν αφαιρέσετε τους υδατάνθρακες από τη διατροφή σας θα αδυνατίσετε;

ΙΣΑ: 93χρονος γιατρός κλήθηκε να πληρώσει clawback για ιατρείο κλειστό από το 2016

Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Κεραμέως στη Βουλή: Οι 5 αλήθειες και οι 9 αλλαγές του νέου εργασιακού νομοσχεδίου

ORCs: Πολίτες-επιστήμονες ανακάλυψαν τους ισχυρότερους «παράξενους ραδιοφωνικούς κύκλους» στο Διάστημα

Μαζική έξοδος από τα Social Media: Η οργανωμένη προσπάθεια να απελευθερωθεί η νεολαία από τη δύναμη των Big Tech
περισσότερα
15:46 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 51χρονο που δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του – «Μου είπε να χωρίσουμε, εγώ δεν ήθελα»

Ισόβια κάθειρξη συν 5 έτη για οπλοφορία – οπλοχρησία και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ επέβ...
15:42 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: «Θα πέσει μπόλικο νερό το επόμενο 24ωρο» – Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 6 περιοχές

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του προβλέπει  για τον καιρό πως θα πέσει «μπ...
15:12 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο δυστύχημα στην Ευρυτανία: Νεκρός ο πρώην αυτοδιοικητικός Κώστας Καρβέλης – Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο πρώην αυτοδιοικητικός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Καρβέλης, ήταν ο 77χρονος που έχασε την...
14:54 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Το Μουσείο που σπάει τα ρεκόρ – 100+ βραβεία σε μόλις 10 χρόνια

Για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών η κατάκτηση βραβείων έχει γίνε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης