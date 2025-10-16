«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 22χρονος που είχε καταπιεί 72 συσκευασίες με 840 γραμμάρια κοκαΐνης

Χειροπέδες σε έναν 22χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε καταπιεί 72 συσκευασίες που περιείχαν 840 γραμμάρια κοκαΐνης, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας, μέσω αεροπορικών οδών, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριών, λοιπών αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 22χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.

Διαπιστώθηκε συγκεκριμένα ότι ο 22χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, με τη μέθοδο της κατάποσης, μετέφερε 72 αυτοσχέδιες ωοειδείς συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 840 γραμμάρια κοκαΐνης.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, επίσης, 560 ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του 22χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.