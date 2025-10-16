Κουτσούμπας: Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκετε μονάχα για τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την ότι μπλέκει τη ζωή και το μέλλον του κάθε εργαζόμενου σε μεγάλου κινδύνους με την εξωτερική πολιτική της «που έχει για γνώμονα της τα συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης, ακριβώς όπως και η πολιτική σας στο εσωτερικό».

Κατά την ομιλία του στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ότι οι θυσίες που απαιτούνται από τον λαό για την προπολεμική παρασκευή και η ένταση εκμετάλλευσης στους χώρους εργασίας πάνε πακέτο σε περίοδο όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Όπως είπε, διαχρονικά οι κυβερνήσεις ψηφίζουν πολεμικές δαπάνες που δεν έχουν καμία σχέση με την υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά με την επιθετική πολιτική της άρχουσας τάξης στο πλαίσιο των ευρύτερων ευρωατλαντικών σχεδιασμών.

Υπογράμμισε ότι για την επιβολή και διαιώνιση κατοχής στην Κύπρο ευθύνονται ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, προσθέτοντας ότι πολύχρονη κατοχή υπάρχει και στην Παλαιστίνη, αλλά η κυβέρνηση στηρίζει τον κατακτητή.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει τη μετατροπή Γάζας σε προτεκτοράτο ΗΠΑ – Ισραήλ και άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και σε Ελ Ντοράντο για τα μονοπώλια, είπε ο κ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ έχει εμπιστοσύνη στη δύναμη των λαών που παλεύουν για το δίκιο τους και μπορούν να λυγίσουν κάθε δυνάστη και να απαλλαχθούν από την εκμετάλλευση.

Φτάσατε στο σημείο να δίνετε πλήρη στήριξη σε ένα σχέδιο από το οποίο η Τουρκία βγαίνει ξεκάθαρα κερδισμένη, όπως και στη Συρία που επίσης χειροκροτούσατε και τώρα χαριεντίζεστε με τζιχαντιστές ηγέτες, συμπλήρωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Αναφερόμενος στα Ελληνοτουρκικά τόνισε ότι ο διάλογος των δύο χωρών «είναι ναρκοθετημένος, αναπτύσσεται εν μέσω τετελεσμένων και πολλαπλασιάζει τις διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης. Αυτό το αποκρύπτει η κυβέρνηση προβάλλοντας κυρίως τα αποκαλούμενα “θετικά μέτρα” που περιλαμβάνουν επιχειρηματικές συμφωνίες, στην υπηρεσία των ελληνικών οικονομικών ομίλων».

«Τα περιβόητα “ήρεμα νερά” αποτέλεσαν κυβερνητικό κατασκεύασμα, που χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση της βασικής επιδίωξης, του παζαριού για την ΝΑΤΟϊκή συνοχή στην περιοχή, λόγω των αναγκών που προκαλεί ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Μιλάμε για κατασκεύασμα γιατί δεν μπορεί να προβάλλεται ισχυρό πακέτο διεκδικήσεων από την γειτονική χώρα και η κυβέρνηση να μιλάει για “ήρεμα νερά”, επειδή μειώθηκαν οι παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Όμως τα ίδια τα στοιχεία ξετινάζουν τους ισχυρισμούς σας», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Παρατίθεται ολόκληρη η ομιλία:

Κύριοι της κυβέρνησης, κύριε πρωθυπουργέ

Μπορεί να μην τολμήσατε να έρθετε εδώ στη Βουλή τις προηγούμενες δύο μέρες για να υπερασπιστείτε το αντεργατικό σας έκτρωμα για τη 13ωρη εργασία, αυτό που οι εργαζόμενοι απέρριψαν μαζικά με τη συμμετοχή τους στην απεργία και τα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, όμως και το σημερινό θέμα δεν είναι καθόλου άσχετο. Για την ακρίβεια, θα μπορούσατε να συγχωνεύσετε τις δύο συνεδριάσεις σε μία, γιατί η πολεμική προπαρασκευή και ένταση της εκμετάλλευσης στους χώρους εργασίας πάνε πακέτο.

Δεν μιλάμε σήμερα για “εξωτερική πολιτική” γενικά και αόριστα. Μιλάμε για ζητήματα που αφορούν άμεσα τη ζωή και το μέλλον του κάθε εργαζόμενου.

Μιλάμε για τους μεγάλους κινδύνους, στους οποίους τον μπλέκετε με την πολιτική σας, που έχει για γνώμονα της τα συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης, ακριβώς όπως και η πολιτική σας στο εσωτερικό.

Με άλλα λόγια, η μία είναι προέκταση της άλλης. Οπότε ευκαιρία να τα ακούσετε σήμερα μια και καλή.

Γιατί, πίσω από τα ακατανίκητα επιχειρήματα της κ. Κεραμέως για τους… γονείς που παρακαλάνε να δουλεύουν 13 ώρες από Δευτέρα ως Πέμπτη, αυτό που επί της ουσίας λέτε στους εργαζόμενους, σε συνθήκες πανευρωπαϊκής στροφής στην πολεμική οικονομία, είναι “τώρα τα κεφάλια μέσα, δούλευε όσο και όποτε θέλει ο εργοδότης, μη μιλάς, γιατί αυτό απαιτεί το εθνικό συμφέρον”, δηλαδή το συμφέρον κάποιων μεγάλων επιχειρηματιών.

Πολύ περισσότερο που η ΕΕ προετοιμάζεται για γενικευμένο πόλεμο τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ίδια λένε οι κυβερνώντες και στις άλλες χώρες της ΕΕ, στη Γερμανία, στη Γαλλία και αλλού, που κουνάνε το δάχτυλο κι αυτοί στους λαούς των χωρών τους και τους καλούν σε “θυσίες για να μπορέσει να εξοπλιστεί η χώρα”!!!

Όπως κι εσείς, που τα λεφτόδεντρα τα βρίσκετε μονάχα για τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς, σαν την 4η φρεγάτα Μπελαρά που ψηφίσατε τις προάλλες μαζί με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελ. Λύση. Όπως είχατε ψηφίσει όλοι μαζί και τις στρατιωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, τις οποίες παραπλανητικά βαφτίζετε “αμυντικές”!

30 δισ. ευρώ μέχρι το 2036 θα δώσετε συνολικά, από τις τσέπες του ελληνικού λαού, για εξοπλισμούς, που καμία σχέση έχουν με την άμυνα της χώρας και την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά μονάχα με τους επιθετικούς σχεδιασμούς της ελληνικής άρχουσας τάξης, στο πλαίσιο των γενικότερων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Γι’ αυτό και σήμερα που μιλάμε, μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα και πολεμάει τους Χούθι, μια πυροβολαρχία Patriot βρίσκεται στη Σ. Αραβία και φυλάει τα πετρέλαια της Aramco, μια αντιαρματική μονάδα βρίσκεται στη Βουλγαρία και ελληνικά F-16 επιτηρούν τον εναέριο χώρο κρατών των Βαλκανίων απέναντι στη Ρωσία.

Ταυτόχρονα, συνεχίζετε το προίκισμα του Ζελένσκι με εξοπλισμό για να συνεχίζεται το μακελειό ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Με την τελευταία παρτίδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να αφορά 60 θηριώδη οβιδοβόλα, μαζί με πάνω από 150.000 βλήματα, τη στιγμή που έχει ανοίξει η συζήτηση για εξοπλισμό του καθεστώτος του Κιέβου με πυραύλους Τόμαχοκ από τις ΗΠΑ, που μπορούν να πλήξουν βαθειά μέσα στο ρωσικό έδαφος, κάτι που θα συνιστά νέα επικίνδυνη κλιμάκωση και γενίκευση του πολέμου.

Μάλιστα, ο κ. Γεραπετρίτης, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο αποστολής και ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, απάντησε ότι τέτοια συζήτηση είναι “πρόωρη”! Καταλάβαμε όλοι τι ετοιμάζετε, αλλά δεν θα σας περάσει.

Και βέβαια οι αμερικάνικες και ΝΑΤΟϊκές βάσεις με τις οποίες έχετε σπείρει ολόκληρη τη χώρα, και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, συνεχίζουν να παίζουν κομβικό ρόλο στα πολεμικά μέτωπα.

Πριν από λίγο ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να δικαιολογήσει τη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας, στο πλευρό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, με το πρόσχημα της μη νομιμοποίησης της κατοχής της Κύπρου. Και εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα, όπως ότι για την επιβολή και διαιώνιση της τούρκικης κατοχής στην Κύπρο ευθύνονται οι οι σύμμαχοί σας οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ. Και βεβαίως, να σας θυμίσουμε, ότι κατοχή πολύχρονη υπάρχει και στην Παλαιστίνη, αλλά η κυβέρνηση σας στηρίζει τον κατακτητή, το κράτος του Ισραήλ. Πολύ μπερδεμένα μας τα λέτε κ. Μητσοτάκη, κύριοι της ελληνικής κυβέρνησης.

Αυτή είναι η “Ελλάδα – πυλώνας σταθερότητας” που λέτε και ξαναλέτε κ. Μητσοτάκη. Μια Ελλάδα βαθιά χωμένη στους ανταγωνισμούς και στους πολέμους των ιμπεριαλιστών, με μεγάλους κινδύνους για τον ελληνικό λαό.

Μπορεί να έχετε μπει πια και εσείς για τα καλά στο fun club του Τραμπ, εκεί που βρίσκεται και ο κ. Βελόπουλος, ο κ. Γεωργιάδης και άλλοι. Παλιότερα ήταν και ο κ. Τσίπρας που τον έλεγε “διαβολικά καλό”. Και τρέχετε να εξαίρετε τις ικανότητές του ως “ειρηνοποιού” σε κάτι φιέστες, σαν κι αυτή που ήσασταν καλεσμένος στην Αίγυπτο, όμως η αλήθεια είναι, ότι το συνολικό βέλος των εξελίξεων, δείχνει προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης. Και αυτό δεν αλλάζει, όσες δοξολογίες και αν κάνετε για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

Φυσικά, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χαίρεται όταν βλέπει τους βασανισμένους Παλαιστίνιους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα, τα οποία βέβαια βρίσκουν γκρεμισμένα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ή να μην χαίρεται που επιστρέφουν οι όμηροι στο Ισραήλ, ή οι φυλακισμένοι παλαιστίνιοι στις εστίες τους.

Ακόμα και αυτό, όμως, είναι αποτέλεσμα της ηρωικής αντίστασης του παλαιστινιακού λαού, των φιλειρηνικών δυνάμεων μέσα στο Ισραήλ, της αλληλεγγύης που εισέπραξε από όλους τους λαούς του κόσμου, και από τον ελληνικό λαό, που σας γύρισε για τα καλά την πλάτη σε αυτό το θέμα.

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χαίρεται σήμερα για τους 2.000 Παλαιστίνιους που απελευθερώθηκαν από τα μπουντρούμια του κατοχικού κράτους του Ισραήλ, οι περισσότεροι εκ των οποίων κρατούνταν χωρίς καν να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ κάποιοι είδαν τις οικογένειές τους μετά από 20 χρόνια.

Ήταν πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες που είδαμε, κυρίως ψάχνοντας στο διαδίκτυο, γιατί για τα ελληνικά συστημικά μέσα και ειδικά για την ΕΡΤ, υπήρχαν μόνο οι Ισραηλινοί όμηροι.

Για τους Παλαιστίνιους που ήταν κρατούμενοι-όμηροι και για τους χιλιάδες ακόμα που θα παραμείνουν όμηροι του κράτους του Ισραήλ, δεν ακούγαμε τίποτα αυτά τα δύο χρόνια, σαν να μην υπήρχαν.

Μάλλον στη θεώρηση κάποιων, όπως βέβαια και στη θεώρηση του συμμάχου σας, του Ισραήλ, αυτοί είναι λιγότερο άνθρωποι από τους 20 Ισραηλινούς που απελευθερώθηκαν προχθές, και για τους οποίους εμείς επίσης είμαστε χαρούμενοι.

Εσείς, όμως, είστε που έχετε κλείσει τα μάτια δυο ολόκληρα χρόνια τώρα απέναντι στους 68.000 νεκρούς Παλαιστινίους στη Γάζα, απέναντι στους βομβαρδισμούς των νοσοκομείων, απέναντι στα σκελετωμένα από την πείνα παιδιά, εξαιτίας της παρεμπόδισης ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν τολμήσατε να αρθρώσετε λέξη για τη γενοκτονία που συντελέστηκε εκεί.

Κανένας δεν θα ξεχάσει, κ. Μητσοτάκη, ότι ήσασταν ίσως ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφθηκε το Ισραήλ στην αρχή αυτού του μακελειού, για να εκφράσετε την αμέριστη στήριξή σας στον σφαγέα Νετανιάχου, ευχόμενος μάλιστα “ό,τι κι αν συμβεί να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος”!!!

Τόσο μεγαλόψυχος!!! Πραγματικά, είχε προκαλέσει ανατριχίλα αυτή η δήλωση τότε, μετά από όσα έγιναν αυτά τα δύο χρόνια και τα οποία, βέβαια, ξέρατε πολύ καλά ότι θα γίνουν, γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά.

Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένος με τον αριθμό των 68.000 νεκρών και να μην τους θεωρείτε “μεγάλο κόστος” μπροστά στις μεγάλες μπίζνες που θα ανοίξουν τώρα στην περιοχή, από τις οποίες διεκδικείτε μερίδιο για διάφορους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους.

Συνολικά, η στάση της κυβέρνησής σας ήταν ντροπιαστική για τα αισθήματα του ελληνικού λαού. Ως κυβέρνηση, κι εσείς προσωπικά ως πρωθυπουργός, καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων και αυτή είναι μια ντροπή που θα σας ακολουθεί για πάντα.

Κυρίες και κύριοι,

Αυτό που υπάρχει σήμερα στη Γάζα, είναι μια εκεχειρία που δεν δίνει απάντηση στον σκοπό του αγώνα που κρατά εδώ και 80 χρόνια.

Δηλαδή, για την ίδρυση ενός πραγματικά ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, με την κυβέρνηση που θα επιλέξει ο ίδιος, με σαφή σύνορα στα όρια του 1967, με πρωτεύουσα την Αν. Ιερουσαλήμ, με εδαφική ενότητα, χωρίς εποικισμούς και ξένα στρατεύματα, με δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων και με όλες τις δομές και εξουσίες που έχουν και τα υπόλοιπα κράτη.

Και βέβαια παραμένει σε πλήρη ισχύ η απαίτηση να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015, αναγνωρίζοντας το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης. Αυτό που είπε σήμερα ο κ. πρωθυπουργός, για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στο τέλος της διαδικασίας είναι πρόκληση και σημαίνει αποδοχή της ισραηλινής κατοχής, στήριξη της βαρβαρότητας του κατακτητή και όλων των σφαγών που κάνει. Είναι πρόκληση και κατά του ελληνικού λαού που απαιτεί ομόθυμα άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Το σχέδιο Τραμπ για το οποίο, εσείς της κυβέρνησης, απροκάλυπτα πανηγυρίζετε, και άλλα κόμματα το χαιρετίζουν ως “θετικό πρώτο βήμα”, προβλέπει τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ, του Ισραήλ και άλλων κρατών, σε ένα Εldorado επενδύσεων.

Δεν μπορεί να κρυφτεί, από την άλλη, ότι το Ισραήλ, που σας αρέσει να το παρουσιάζετε ως παντοδύναμο, σε καμία περίπτωση δεν προσήλθε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, με τον “αέρα” που θα προσδοκούσε, μετά από δύο ολόκληρα χρόνια σφαγής και βαρβαρότητας. Προσήλθε σε μεγάλο βαθμό απομονωμένο διεθνώς, σαν αποτέλεσμα και της πίεσης που ασκούν οι λαοί στις κυβερνήσεις τους. Ούτε το σύνολο της Γάζας κατάφερε να ελέγξει, ούτε τους αντιπάλους του να εξαλείψει.

Φυσικά, καμία εμπιστοσύνη δεν έχουμε στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και τον σφαγέα Νετανιάχου, ότι θα σεβαστεί ακόμα και αυτή την εκεχειρία που υπέγραψε, και ότι δεν θα κάνει το ίδιο που κάνει για παράδειγμα και στον Λίβανο, τον οποίο βομβαρδίζει όποτε του καπνίσει, σαν τρομοκράτης της περιοχής που είναι, παρά το γεγονός ότι έχει υπογραφεί εκεχειρία από τον Νοέμβριο του 2024.

Άλλωστε, ήδη την πρώτη μέρα της εκεχειρίας υπήρχαν 7 νεκροί Παλαιστίνιοι στη Γάζα, ενώ ήδη το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα, με πρόσχημα κάποιες σορούς που δεν μπορούν να βρεθούν μέσα στα χαλάσματα της Γάζας, που το ίδιο δημιούργησε με τους βομβαρδισμούς του.

Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να πάρουμε τα μάτια μας από τη Γάζα, από την Παλαιστίνη, να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό για ό,τι συμβαίνει εκεί, να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας.

Έχουμε, όμως, αμέριστη εμπιστοσύνη στη δύναμη των λαών που παλεύουν για το δίκιο τους και που μπορούν τελικά να λυγίσουν κάθε δυνάστη, να απελευθερωθούν από κάθε σκλαβιά και εκμετάλλευση.

Αυτή τη φωνή των λαών έφεραν και μέσα στην Κνεσέτ, στη Βουλή του Ισραήλ, οι βουλευτές του ΚΚ Ισραήλ, αποτελώντας τη μοναδική ανάσα ανθρωπιάς σε αυτό το αποκρουστικό σόου -που το είχατε μάλιστα και σε απευθείας μετάδοση για κανένα δίωρο στην κρατική ΕΡΤ- με τους αυτάρεσκους μακελάρηδες να αλληλοσυγχαίρονται πάνω στα πτώματα των Παλαιστινίων. Και βέβαια η… “μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή”, όπως αποκαλείτε το Ισραήλ, τους έβγαλε έξω αυτούς τους βουλευτές σηκωτούς.

Αυτή τη φωνή των λαών μεταφέρουν και οι Έλληνες αγωνιστές συνδικαλιστές, που βρίσκονται αυτές τις μέρες στη Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο της αποστολής αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ.

Αυτή τη φωνή και τη δύναμη των λαών, όπως του παλαιστινιακού λαού, που έχει δει να διαψεύδονται οι προσδοκίες του και από άλλες πολυδιαφημισμένες συμφωνίες στο παρελθόν, όπως ήταν οι συμφωνίες του Όσλο, φοβούνται και όσοι υπογράφουν την περιβόητη συμφωνία της Αιγύπτου, όπου κάνουν αναφορά στην ανάγκη εξάλειψης “ριζοσπαστικών ιδεολογιών που απειλούν τον κοινωνικό ιστό”.

Άλλη μια απόδειξη ότι το σύστημά σας μόνο παντοδύναμο δεν είναι, όπως θέλετε να το παρουσιάζετε, όσο κι αν ο σημερινός συσχετισμός δυνάμεων διεθνώς είναι πράγματι αρνητικός.

Και με την ευκαιρία, μιας και είπα για τη διάσκεψη της Αιγύπτου, θα ήθελα να σας ρωτήσω τον κ. Μητσοτάκη, που πανηγύριζε κιόλας για την “Ελλάδα που είναι παρούσα στις εξελίξεις”.

Αλήθεια, πώς νιώσατε στον ρόλο του ντεκόρ, εκεί στα πίσω καθίσματα την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε τη συμφωνία που καθιστά την Τουρκία εγγυήτρια δύναμη στη Γάζα, με τον Τραμπ να του πλέκει πάλι το εγκώμιο;

Εσείς, κ. Βελόπουλε, που παρουσιάζεστε και ως υπερπατριώτης και είστε ταυτόχρονα ο πιο διαχρονικός υμνητής του Τραμπ, πώς νιώσατε;

Εσείς και η κυβέρνησή σας, κ. Μητσοτάκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης εδώ μέσα, διάφορα παπαγαλάκια, που είχατε το θράσος να κολλάτε και τη ρετσινιά της υποστήριξης στον Ερντογάν σε όποιον διαδήλωνε υπέρ της Παλαιστίνης, τώρα φτάσατε στο σημείο να δίνετε πλήρη στήριξη σε ένα σχέδιο, από το οποίο η Τουρκία βγαίνει ξεκάθαρα κερδισμένη.

Όπως βγήκε ξεκάθαρα κερδισμένη και από τις εξελίξεις στη Συρία, με την ανατροπή του Άσαντ, για τις οποίες επίσης πανηγυρίζατε κι εσείς και τα υπόλοιπα κόμματα, και τώρα χαριεντίζεστε με τους τζιχαντιστές τρομοκράτες φίλους του Ερντογάν που κυβερνούν εκεί. Και καλά τον Άσαντ τον είπε ο κ. Μητσοτάκης στυγνό δικτάτορα, μάλιστα. Ο Τζολάνι, ο ηγέτης τζιχαντιστής, τρομοκράτης του ISIS, τι είναι; Κανα περιστέρι της ειρήνης και της δημοκρατίας; Σα δεν ντρέπεστε!

Ο κ. Γεραπετρίτης μάλιστα τους κάλεσε να είναι συμπεριληπτικοί! Ναι, καλά ακούσατε, συμπεριληπτικοί τζιχαντιστές! Κατά τα άλλα το πρόβλημά σας με τους Παλαιστίνιους ήταν ο ισλαμικός φονταμενταλισμός της Χαμάς.

Προσπαθήσατε επίσης να κολλήσετε και τη ρετσινιά του αντισημιτισμού σε όποιον στηρίζει τα δίκαια αιτήματα του παλαιστινιακού λαού.

Μάλιστα, ο Γεωργιάδης ήρθε εδώ προχθές να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, της Βιβής Δάγκα, για τα προβλήματα του ΕΣΥ, και αντί για αυτό άρχισε να τσιρίζει, όπως κάνει συνήθως, για να βγουν τα γνωστά βίντεο στα social, και να κατηγορεί το ΚΚΕ ότι μισεί τους Εβραίους!!!!

Τι να πει τώρα κανείς; Να πούμε για τη Φεντερασιόν, τη σοσιαλιστική οργάνωση από τη Θεσσαλονίκη που, με τον επικεφαλής της, τον Αβραάμ Μπεναρόγια, ήταν από τους ιδρυτές του ΣΕΚΕ το 1918, που το 1924 μετονομάστηκε σε ΚΚΕ;

Θα σας πω όμως και κάτι άλλο που ίσως κάποιοι, ίσως οι περισσότεροι εδώ μέσα, δεν γνωρίζετε. Εδώ απέξω, στην Βουλή υπάρχει μια τιμητική πλάκα για τους Έλληνες Εβραίους βουλευτές που ήταν θύματα του ολοκαυτώματος. Οι 3 από τους 8 βουλευτές, που αναγράφονται στην τιμητική πλακέτα, ήταν βουλευτές του ΚΚΕ. Για να ξέρετε σε ποιους απευθύνεστε…

Φυσικά, δεν τα λέμε αυτά γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να μάθει ποτέ πραγματική ιστορία ο ανιστόρητος Γεωργιάδης, ούτε για να δώσουμε διαπιστευτήρια σε κάποιον που έκανε πριν καριέρα αντισημιτισμού και τώρα απλά τα έχει γυρίσει τούμπα, για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει, ίσως κι ο κ. Μητσοτάκης

Τα λέμε αυτά κύριε πρωθυπουργέ γιατί, αν δεν τον μαζέψετε -δεν είστε εδώ μέσα φύγατε πριν από λίγο- αν δεν καταδικάσετε αυτές τις δηλώσεις του, σημαίνει ότι είστε εσείς ο ίδιος από πίσω.

Το κλείνω εδώ για την ώρα, αλλά αν χρειαστεί θα επανέλθουμε.

Κυρίες και κύριοι,

Συνολικά, η επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και σε ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, εκφράζεται και στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με πάρα πολύ επικίνδυνες προεκτάσεις. Είπατε πολλά για αυτό το θέμα κύριοι της κυβέρνησης κι ο κ. Μητσοτάκης σήμερα.

Σας προκαλώ, όμως, να θυμηθείτε τι λέγατε εσείς και τα κυβερνητικά στελέχη μετά τη ΝΑΤΟϊκή Σύνοδο Κορυφής στο Βίλνιους, τον Ιούλη του 2023, εκεί όπου αποφασίστηκε ο λεγόμενος “οδικός χάρτης” επανεκκίνησης των ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα φυσικά του ΝΑΤΟ και της σταθερότητας στον Ν/Α άξονά του.

Καλλιεργούσατε στο λαό ψεύτικες προσδοκίες, με σκοπιμότητα, για να κινηθούν οι διαπραγματεύσεις στις ράγες αυτών των ευρωατλαντικών σχεδίων και να διαμορφωθούν οι όροι ενός οδυνηρού συμβιβασμού σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, ακόμα και της κυριαρχίας της.

Η κυβέρνηση έλεγε, ότι μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, αλλά αυτό στην πράξη διαψεύστηκε, για άλλη μια φορά, γιατί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κατατέθηκε και πάλι το προκλητικό πακέτο διεκδικήσεων του τουρκικού κράτους.

Ποιο είναι αυτό το πακέτο;

Αμφισβητεί μέρος των ελληνικών νησιών και βραχονησίδων και το δικαίωμα των ελληνικών νησιών σε Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

Αξιώνει την αποστρατικοποίηση πολλών ελληνικών νησιών.

Από το 1995 ισχύει το Casus Belli, σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών υδάτων μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο όπως προβλέπει η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο στη Θάλασσα.

Η θρησκευτική, μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη χαρακτηρίζεται ως “τουρκική μειονότητα”, σε αντίθεση με τη Συνθήκη της Λοζάνης. Και άλλα…

Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι αν θα γίνεται διάλογος μεταξύ δύο κρατών, αλλά με ποιο περιεχόμενο γίνεται. Και ο ελληνοτουρκικός διάλογος είναι ναρκοθετημένος, αναπτύσσεται εν μέσω τετελεσμένων και πολλαπλασιάζει τις διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης. Αυτό το αποκρύπτει η κυβέρνηση προβάλλοντας κυρίως τα αποκαλούμενα “θετικά μέτρα” που περιλαμβάνουν επιχειρηματικές συμφωνίες, στην υπηρεσία των ελληνικών οικονομικών ομίλων.

Αξιολογώντας όλα αυτά τα γεγονότα, το ΚΚΕ εξ αρχής αποκάλυψε ότι τα περιβόητα “ήρεμα νερά” αποτέλεσαν κυβερνητικό κατασκεύασμα, που χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση της βασικής επιδίωξης, του παζαριού για την ΝΑΤΟϊκή συνοχή στην περιοχή, λόγω των αναγκών που προκαλεί ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία.

Μιλάμε για κατασκεύασμα γιατί δεν μπορεί να προβάλλεται ισχυρό πακέτο διεκδικήσεων από την γειτονική χώρα και η κυβέρνηση να μιλάει για “ήρεμα νερά”, επειδή μειώθηκαν οι παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Όμως τα ίδια τα στοιχεία ξετινάζουν τους ισχυρισμούς σας.

Ποια “ήρεμα νερά”;

Το διάστημα Γενάρη-Σεπτέμβρη 2025 είχαμε 164 παραβιάσεις του Ελληνικού Εναέριου Χώρου με πολεμικά μαχητικά και 171 παραβιάσεις από drones.

Από τον Γενάρη μέχρι τον Αύγουστο είχαμε, για την ακρίβεια, 1899 παραβιάσεις των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων.

Προειδοποιήσαμε τεκμηριωμένα ότι τα “ήρεμα νερά” μπορούν να μετατραπούν άμεσα στο αντίθετό τους, να γίνουν ταραγμένα, να οξυνθεί η κατάσταση, με εντάσεις ακόμα και κρίσεις, γιατί παραμένει η αιτία που τα προκαλεί. Αυτό αποδεικνύεται στην πράξη.

Οι σχέσεις των αστικών τάξεων Τουρκίας και Ελλάδας είναι σχέσεις, φυσικά, έντονου ανταγωνισμού, αφού και οι δύο διεκδικούν για τον εαυτό τους τον ρόλο του ενεργειακού και μεταφορικού κόμβου στην περιοχή.

Παράλληλα είναι σχέσεις συνεργασίας για προώθηση κυρίως κάποιων επιχειρηματικών πακέτων, με κριτήριο την κερδοφορία τους, σε κάθε περίπτωση όμως, κόντρα στα πραγματικά συμφέροντα των δύο λαών.

Σ’ αυτή τη φάση, οι αντιθέσεις διευρύνονται σε σοβαρά πεδία των διμερών σχέσεων. Αυτό συμβαίνει και στην υπόθεση του περιβόητου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ενός έργου που έχει εγκριθεί από την ΕΕ για τη στήριξη της “πράσινης μετάβασης”, αλλά δεν αφορά μόνο αυτό. Είναι έργο συνδεδεμένο με την υλοποίηση του “ινδικού εμπορικού δρόμου”, που αποτελεί βασικό πεδίο ανταγωνισμού του ευρωατλαντικού και του ευρωασιατικού άξονα. Απ’ τη μια ο ευρωατλαντικός άξονας, απ’ την άλλη ο ευρωασιατικός.

Αυτός ο ανταγωνισμός είναι που βάζει σφραγίδα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά πάνω εκεί διασταυρώνονται και τα συμφέροντα της ελληνικής και της τουρκικής άρχουσας τάξης, ακόμα και τμημάτων της κυπριακής άρχουσας τάξης, όπως βλέπουμε από τις τελευταίες εξελίξεις.

Από την αρχή τέθηκαν τα ζητήματα του “υψηλού γεωπολιτικού ρίσκου” και της βιωσιμότητας, που έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις σήμερα και η κυβέρνηση της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα, αποσιωπούν ότι το έργο αυτό το πληρώνει ο ίδιος ο λαός, ο οποίος θα συνεχίσει να υποφέρει από την πανάκριβη ηλεκτρική ενέργεια και φυσικά από ενεργειακή φτώχεια.

Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα:

Τι έγινε τον Ιούλη του 2024 στην Κάσο και την Κάρπαθο κατά τη διάρκεια των ερευνών του ιταλικού πλοίου;

Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, γιατί εκεί η Τουρκία αμφισβήτησε το δικαίωμα των ερευνών για την πόντιση καλωδίου στην ανοιχτή θάλασσα, και έκανε παρέμβαση για τον περιορισμό των ερευνών, στα 6 ναυτικά μίλια των χωρικών υδάτων, ως μια μόνιμη πρακτική αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Επί της ουσίας τέθηκε ζήτημα θαλάσσιας δικαιοδοσίας και αμφισβήτησης του δικαιώματος των νησιών σε Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, διεκδικώντας αβάσιμα Υφαλοκρηπίδα σε περιοχή που δεν της ανήκει, στο όνομα του Τουρκο-Λιβυκού Μνημονίου. Μην προσπαθείτε λοιπόν να ωραιοποιήσετε τις σχέσεις με τη Λιβύη, όπως κάνατε πριν από λίγο, κύριε πρωθυπουργέ. Μην αποσιωπάτε ότι τον Ιούλιο του 2025 η Λιβύη κατέθεσε στον ΟΗΕ χάρτη με εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας έως την Κρήτη.

Οι αναφορές ότι: “ο ελληνικός σχεδιασμός αποτελεί ήδη μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου” -που αναμασά η κυβέρνηση αλλά και η σοσιαλδημοκρατία εδώ μέσα- είναι παντελώς έωλες.

Τέτοιου είδους προσεγγίσεις έχουν ακυρωθεί στη πράξη, από την ίδια την ευρωενωσιακή πρακτική και την προώθηση των στρατηγικών σχεδίων, των σχέσεων της ΕΕ με την Τουρκία.

Αλλά δεν είναι μόνο το καλώδιο, είναι και οι αντιδράσεις της Τουρκίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, που φέρατε με καθυστέρηση 4 χρόνων. Όπως και για το “περιβαλλοντικό πάρκο” στο Αιγαίο. Και τα παραδείγματα δεν έχουν τέλος, θα πούμε κι άλλα αν χρειαστεί στη δευτερολογία.

Η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση καλλιεργεί εφησυχασμό και μιλάει για την απρόσκοπτη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ η πραγματικότητα την διαψεύδει διαρκώς. Έτσι θα διαψευστείτε -και σας το υπογράφουμε αυτό- και για τους τωρινούς σας πανηγυρισμούς με αφορμή το ενδιαφέρον της αμερικανικής Chevron για τα ελληνικά οικόπεδα, την ώρα που αυτή κάνει μπίζνες και με την Τουρκία.

Η πραγματικότητα είναι ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας αμφισβητούνται και ότι ο λαός μας μπαίνει σε κινδύνους εξαιτίας της πολιτικής της εμπλοκής που ακολουθεί η κυβέρνηση και στηρίζουν, επί της ουσίας, άλλα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου.

Αυτή την πραγματικότητα, όσο κι αν προσπαθείτε να την κρύψετε, την καταλαβαίνουν σήμερα όλο και περισσότεροι.

Και θα φροντίσουμε να την καταλάβουν και οι υπόλοιποι, να σας κάνει ο λαός και η νεολαία τη ζωή δύσκολη σε σχέση με όλα όσα μαγειρεύετε…