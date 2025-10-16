EE: Ευρωβουλευτές ζητούν όριο ηλικίας τα 16 έτη για την πρόσβαση στα social media και τους βοηθούς AI – Διχασμός για την «ψηφιακή ενηλικίωση»

Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρότεινε σήμερα να απαγορευθεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης (AI) στα παιδιά κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους, λόγω των κινδύνων που ενέχουν για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων.

«Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να οριστεί σε όλη την ΕΕ κατώτατη ηλικία τα 16 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις πλατφόρμες βίντεο και τους βοηθούς AI (τεχνητής νοημοσύνης), εκτός εάν υπάρχει γονική συναίνεση, και κατώτατη ηλικία τα 13 έτη για την πρόσβαση σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο», ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ανακοίνωσή του.

Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν «τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση, την ψυχική υγεία και την έκθεση σε βλαβερό και παράνομο υλικό» για να αιτιολογήσουν την πρότασή τους.

Η πρόταση, την οποία κατέθεσε η Δανή ευρωβουλευτής Κρίστελ Σαλντεμόζε (Σοσιαλιστές), υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Θα υποβληθεί στο σύνολο των ευρωβουλευτών στα τέλη Νοεμβρίου.

Αυτή η πρόταση αυξάνει περαιτέρω την πίεση στις πλατφόρμες, αφού η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά με τη σκοπιμότητα εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου σε ολόκληρη την ΕΕ. Ομάδα εμπειρογνωμόνων αναμένεται να υποβάλει μέχρι το τέλος του έτους τις συστάσεις της στη Φον ντερ Λάιεν.

Οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ είναι διχασμένες αναφορικά με το θέμα, όμως η ιδέα για την υιοθέτηση μιας ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης φαίνεται να κερδίζει έδαφος.

Με πρωτοβουλία της Δανίας, η οποία ασκεί αυτό το εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ και έχει μόλις ανακοινώσει σχέδιο για την θέσπιση της ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 ετών, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέφρασαν την προηγούμενη εβδομάδα τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία της Φον ντερ Λάιεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ