Ρωσία: Διαμαρτυρία κατά του Πούτιν με απαγορευμένα τραγούδια σε κεντρική πλατεία – «Όταν πεθάνει ο τσάρος, θα χορέψουμε ξανά»

Μια δημόσια εκδήλωση αμφισβήτησης του καθεστώτος Πούτιν σημειώθηκε στην Αγία Πετρούπολη, όπου εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν για να τραγουδήσουν αντικαθεστωτικούς στίχους ενάντια στον Ρώσο Πρόεδρο, προκαλώντας την επέμβαση της αστυνομίας και τη σύλληψη μιας 18χρονης τραγουδίστριας.

Στις 13 Οκτωβρίου, Ρώσοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καζάνσκαγια της Αγίας Πετρούπολης, ενώνοντας τις φωνές του με μουσικούς του δρόμου για να τραγουδήσουν το απαγορευμένο πλέον αντιπολεμικό τραγούδι «Cooperative Swan Lake» του Noize MC, ενός φιλοουκρανού ράπερ που έχει εγκαταλείψει τη Ρωσία.

Οι συγκεντρωμένοι, χοροπηδώντας ρυθμικά, τραγουδούσαν τους στίχους: «Πού ήσασταν οκτώ χρόνια, εσείς, γ@@@@α τέρατα; Θέλω να δω μπαλέτο, αφήστε τους κύκνους να χορέψουν. Αφήστε τον παππού σας να τρέμει από ενθουσιασμό για τη Λίμνη των Κύκνων».

Άλλοι στίχοι του τραγουδιού αναφέρουν: «Όταν πεθάνει ο τσάρος, θα χορέψουμε ξανά. Ο γέρος ακόμα κρατιέται στον θρόνο του, φοβάται να τον αφήσει. Ο γέρος στο καταφύγιο, νομίζει ακόμη ότι είναι το 1985».



Το «Cooperative Swan Lake» έχει εξελιχθεί σε ύμνο διαμαρτυρίας για τη ρωσική νεολαία, που αντιτίθεται ανοιχτά στον πόλεμο στην Ουκρανία και στη διακυβέρνηση Πούτιν.

Ο δημιουργός του, Noize MC (Ιβάν Αλεξέεφ), εγκατέλειψε τη Ρωσία για τη Λιθουανία λίγο μετά την έναρξη της εισβολής το 2022, συνεχίζοντας να κυκλοφορεί τραγούδια υπέρ της Ουκρανίας και αφιερωμένα σε Ρώσους αντιφρονούντες.

Παρότι τα έργα του έχουν απαγορευθεί στις ρωσικές πλατφόρμες, κυκλοφορούν ευρέως μέσω VPN και YouTube, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και κρατώντας ζωντανό το μήνυμά του.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία συνέλαβε τη 18χρονη Diana Loginova, τη τραγουδίστρια που ηγήθηκε του πλήθους, και την οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα. Αντιμετωπίζει κατηγορία για διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης σε δημόσιο χώρο χωρίς άδεια.

In St. Petersburg, police detained street singer Diana "Naoko" Loginova for performing songs by "foreign agents" Noize MC and Monetochka. Her latest performance of "Cooperative Swan Lake" a song mocking propaganda and longing for normal life went viral.



Η μητέρα της, Irina, υπερασπίστηκε την κόρη της δηλώνοντας στα τοπικά μέσα: «Η Diana ζει μαζί μου, είναι συνεχώς υπό την επίβλεψή μου. Συχνά παρακολουθώ τις εμφανίσεις της και μετά τη συνοδεύω στο σπίτι. Είμαστε πολύ δεμένες, και γνωρίζω καλά ότι δεν έχει καμία πολιτική στάση! Επιπλέον, είναι πατριώτισσα της χώρας μας, αγαπά πολύ τη Ρωσία και δεν σκοπεύει να φύγει! Δεν έχει καμία πρόθεση να υποστηρίξει την Ουκρανία! Τα τραγούδια που επιλέγει είναι αυτά των αγαπημένων της καλλιτεχνών. Το κοινό της τα ζητά, και η Diana τα τραγουδά. Δεν υπάρχει κανένα υπονοούμενο, καμία κακή πρόθεση. Η κόρη μου δεν ενθαρρύνει κανέναν να κάνει τίποτα και δεν προωθεί τίποτα».