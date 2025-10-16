Η Κομισιόν παρουσίασε τον Οδικό Χάρτη για την Άμυνα: Πρώτα βήματα η αεράμυνα, τα drones και τα διαστημικά συστήματα

Τον νέο Οδικό Χάρτη Άμυνας για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων παρουσίασε την Πέμπτη (16/10) η Κομισιόν, προτείνοντας στα κράτη μέλη της ΕΕ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.

Ο Οδικός Χάρτης προτείνει τέσσερις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες:

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας με Μη Επανδρωμένα Συστήματα (Drones)

Επιτήρηση της Ανατολικής Πτέρυγας

Ευρωπαϊκή Αεράμυνα

Ασπίδα Άμυνας Διαστήματος

«Ο Οδικός Χάρτης Άμυνας καθορίζει σαφείς στόχους και ορόσημα για την κάλυψη των κενών σε αμυντικές δυνατότητες, την επιτάχυνση των αμυντικών επενδύσεων στα κράτη μέλη και την καθοδήγηση της προόδου της ΕΕ προς την πλήρη αμυντική ετοιμότητα έως το 2030», σύμφωνα με την Κομισιόν.

Όπως τόνισε σε δήλωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «οι πρόσφατες απειλές έδειξαν ότι η Ευρώπη διατρέχει κίνδυνο. Πρέπει να προστατεύσουμε κάθε πολίτη και κάθε τετραγωνικό εκατοστό της επικράτειάς μας. Και η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα».

Χαρακτηριστικό του σχεδίου, το όνομά του, που είναι «Οδικός Χάρτη Άμυνας για την Ετοιμότητα – Διατήρηση της Ειρήνης 2030», και έχει συγκεκριμένο ορίζοντα, με την κ. Φον ντερ Λάιεν να δηλώνει ότι «μόνο ό,τι μετριέται, γίνεται πράξη», για τα συγκεκριμένα ορόσημα του προγράμματος.

Η δημιουργία του οδικού χάρτη για την άμυνα τέθηκε τον Ιούνιο, με στόχο την καταγραφή και τον ορίζοντα την αμυντική θωράκιση της ΕΕ μέχρι το 2030. Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους, στόχος αποτελεί «η ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρώπης να αποτρέπει και να αμύνεται σε ξηρά, αέρα, θάλασσα, κυβερνοχώρο και διάστημα, ενώ συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων του ΝΑΤΟ».

Ετοιμότητα μέσω Συμμαχιών – Αμυντικές επενδύσεις

Στο σχέδιο προβλέπεται ότι «οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών μπορούν να προβλέπουν, να προετοιμάζονται και να ανταποκρίνονται σε κάθε κρίση – ακόμη και σε σύγκρουση υψηλής έντασης». Παράλληλα, καλεί τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν το σχηματισμό Συμμαχιών Δυνατοτήτων σε 9 βασικούς τομείς:

Αεράμυνα & αντιπυραυλική άμυνα

Στρατηγικές υποστηρικτικές δυνατότητες

Στρατιωτική κινητικότητα

Πυροβολικό

Κυβερνοχώρος, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηλεκτρονικός Πόλεμος

Πύραυλοι & Πυρομαχικά

Drones & Αντι-drone τεχνολογίες

Χερσαίες Μάχες

Ναυτικές Δυνάμεις

Στον Οδικό Χάρτη για την Άμυνα γίνεται συγκεκριμένα αναφορά στη δημιουργία μιας ανθεκτικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης της ΕΕ , για την κάλυψη των κενών της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας που μπορεί να παραδώσει τις απαιτούμενες δυνατότητες γρήγορα και σε μεγάλη κλίμακα. Παράλληλα, περιλαμβάνει την ενίσχυση των αμυντικών επενδύσεων, με διαδικασία που θα απλοποιηθούν και τη δημιουργία μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις βιομηχανικές ικανότητες ενώ όπως ανακοίνωσε έχει θέση ως προτεραιότητα την «αεράμυνα, τα drones και τα διαστημικά συστήματα», με τα οποία θα ξεκινήσει, προκειμένου «να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη μπορεί να καλύψει τις πιο επείγουσες ανάγκες της».

Ο οδικός χάρτης για την Άμυνα βασίζεται στο σχέδιο «ReArm Europe Plan/Readiness 2030», και τον Επανεξοπλισμό της Ευρώπης, που δίνει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία για ενίσχυση της παραγωγής και της ετοιμότητας, ενώ γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στη στήριξη της Ουκρανίας. Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει προτάσεις για πανευρωπαϊκά εμβληματικά έργα με στόχο όπως τόνισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας «την πλήρη αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης μέχρι το 2030». Τέλος, στον οδικό χάρτη περιλαμβάνονται σχέδια για την καθιέρωση μιας «πανευρωπαϊκής στρατιωτικής ζώνης κινητικότητας έως το 2027, με εναρμονισμένους κανόνες και δίκτυο χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων διαδρομών για γρήγορη μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη». Όπως τονίζει η Επιτροπή, το σχέδιο αυτό αναπτύσσεται σε συντονισμό της ΕΕ με το ΝΑΤΟ «και θα ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκρίνεται γρήγορα σε κρίσεις».