Καιρός: «Θα πέσει μπόλικο νερό το επόμενο 24ωρο» – Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 6 περιοχές

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του προβλέπει για τον καιρό πως θα πέσει «μπόλικο νερό» το επόμενο 24ωρο με ιδιαίτερη προσοχή να χρειάζεται σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία, Πρέβεζα.

Θα πέσει μπόλικο νερό στα δυτικά της χώρας

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι «Μπόλικο νερό στα δυτικά το επόμενο 24ώρο…». Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 μέχρι το απόγευμα σε: Κέρκυρα -Παξούς-Λευκάδα-Κεφαλονιά-Θεσπρωτία-Πρέβεζα. Αναμένονται μέχρι και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Παράλληλα, στις παραπάνω περιοχές δεν αποκλείονται και τοπικές θύελλες (νοτιάδες με ρίπες στα 80 km/h). Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή Κυριακή βράδυ με Δευτέρα βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Ραγδαιότητες ( αρκετό νερό σε λίγο χρόνο) φαίνεται να σημειώνονται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική. Θα επανέλθω για περισσότερα σχετικά με τη δεύτερη διαταραχή» πρόσθεσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια