Βίντεο: Ιερέας πιάστηκε επ’ αυτοφώρω από πιστούς να κρύβει την ερωμένη του στο μπάνιο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή που ιερέας υποχρεώνεται από το ποίμνιό του να αποκαλύψει που κρύβει την παράνομη ερωμένη του.

Το βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί με το κινητό τηλέφωνο ενός εκ των πιστών της ενορίας δείχνει αρχικά τους ενορίτες να είναι μέσα στο διαμέρισμα του ιερέα, διότι έχουν πληροφορηθεί ότι ο τελευταίος κρύβει εκεί την ερωμένη του, η οποία τυγχαίνει να είναι και αρραβωνιαστικιά ενός μέλους της ενορίας που την έψαχνε, στην μικρή πόλη της Νόβα Μαρινγκά σε περιφέρεια της Βραζιλίας.

Ιερέας σε… απόγνωση

Ο ιερέας, φορώντας μόνο σορτς γυμναστικής, φαίνεται στο βίντεο να προσπαθεί επανειλημμένα να φύγει από τον χώρο, αλλά οι πιστοί δεν τον αφήνουν και του ζητούν επίμονα να ανοίξει την πόρτα του δωματίου του, που είναι κλειδωμένη από μέσα, όπου το πλήθος πίστευε ότι βρισκόταν η αγνοούμενη αρραβωνιαστικιά.

Μάλιστα, φαίνεται να υπάρχει έξω από το μπάνιο και μια θρησκευτική εικόνα, ενώ σε διπλανή κρεμάστρα γίνονται ορατά και τα άμφια που φοράει ο ιερέας εν ώρα τέλεσης του λειτουργήματός του.

Ο ιερέας φαίνεται να είναι σε σύγχυση, καθώς οι πιστοί επιμένουν να ανοίξει την πόρτα του δωματίου του. Ο… ένοχος προσποιείται ότι δεν μπορεί να την ανοίξει, πέφτοντας μάλιστα κι επάνω της ώστε να την σπάσει, χωρίς φυσικά να τα καταφέρει.

Παράλληλα, κάνει κινήσεις για να αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο από τα χέρια του ανθρώπου που τραβάει το όλο σκηνικό.

Έπειτα από λίγο, καταλαβαίνοντας ότι δεν θα απαλλαγεί από τους μαινόμενους πιστούς εύκολα, με έναν από αυτούς να έχει πάρει κι ένα σκαμπό στα χέρια του για να σπάσει με αυτό την πόρτα, κάμπτει την αντίστασή του και χτυπά για να ανοίξει τελικά η… πέτρα του σκανδάλου που κρυβοταν στο μπάνιο.

Ενώ η ερωμένη του ιερέα είναι πεσμένη στο πάτωμα, οι πιστοί φαίνεται να την κατακεραυνώνουν για την πράξη της.

Σημειώνεται ότι το φως της δημοσιότητας από τοπικό μέσο είδαν και οι συνομιλίες του ιερέα με την γυναίκα, με την τοπική κοινότητα να μην έχει ξεπεράσει ακόμη το σοκ.

Από την πλευρά του ο ιερέας προσπάθησε να δικαιολογήσει την παρουσία της στο μπάνιο του λέγοντας πως περνούσε απο εκεί και απλώς θέλησε να κάνει ένα ντους.