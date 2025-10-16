Βίντεο: Ιερέας πιάστηκε επ’ αυτοφώρω από πιστούς να κρύβει την ερωμένη του στο μπάνιο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΕΡΕΑΣ ΕΡΩΜΕΝΗ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή που ιερέας υποχρεώνεται από το ποίμνιό του να αποκαλύψει που κρύβει την παράνομη ερωμένη του.

Χρυσή απάτη: Ιερέας υπεξαίρεσε 260.000 ευρώ από ηλικιωμένο

Το βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί με το κινητό τηλέφωνο ενός εκ των πιστών της ενορίας δείχνει αρχικά τους ενορίτες να είναι μέσα στο διαμέρισμα του ιερέα, διότι έχουν πληροφορηθεί ότι ο τελευταίος κρύβει εκεί την ερωμένη του, η οποία τυγχαίνει να είναι και αρραβωνιαστικιά ενός μέλους της ενορίας που την έψαχνε, στην μικρή πόλη της Νόβα Μαρινγκά σε περιφέρεια της Βραζιλίας.

Ιερέας σε… απόγνωση

Ο ιερέας, φορώντας μόνο σορτς γυμναστικής, φαίνεται στο βίντεο να προσπαθεί επανειλημμένα να φύγει από τον χώρο, αλλά οι πιστοί δεν τον αφήνουν και του ζητούν επίμονα να ανοίξει την πόρτα του δωματίου του, που είναι κλειδωμένη από μέσα, όπου το πλήθος πίστευε ότι βρισκόταν η αγνοούμενη αρραβωνιαστικιά.

Μάλιστα, φαίνεται να υπάρχει έξω από το μπάνιο και μια θρησκευτική εικόνα, ενώ σε διπλανή κρεμάστρα γίνονται ορατά και τα άμφια που φοράει ο ιερέας εν ώρα τέλεσης του λειτουργήματός του.

ΙΕΡΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Ο ιερέας φαίνεται να είναι σε σύγχυση, καθώς οι πιστοί επιμένουν να ανοίξει την πόρτα του δωματίου του. Ο… ένοχος προσποιείται ότι δεν μπορεί να την ανοίξει, πέφτοντας μάλιστα κι επάνω της ώστε να την σπάσει, χωρίς φυσικά να τα καταφέρει.

Παράλληλα, κάνει κινήσεις για να αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο από τα χέρια του ανθρώπου που τραβάει το όλο σκηνικό.

Έπειτα από λίγο, καταλαβαίνοντας ότι δεν θα απαλλαγεί από τους μαινόμενους πιστούς εύκολα, με έναν από αυτούς να έχει πάρει κι ένα σκαμπό στα χέρια του για να σπάσει με αυτό την πόρτα, κάμπτει την αντίστασή του και χτυπά για να ανοίξει τελικά η… πέτρα του σκανδάλου που κρυβοταν στο μπάνιο.

ΙΕΡΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Ενώ η ερωμένη του ιερέα είναι πεσμένη στο πάτωμα, οι πιστοί φαίνεται να την κατακεραυνώνουν για την πράξη της.

Σημειώνεται ότι το φως της δημοσιότητας από τοπικό μέσο είδαν και οι συνομιλίες του ιερέα με την γυναίκα, με την τοπική κοινότητα να μην έχει ξεπεράσει ακόμη το σοκ.

ΙΕΡΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ

Από την πλευρά του ο ιερέας προσπάθησε να δικαιολογήσει την παρουσία της στο μπάνιο του λέγοντας πως περνούσε απο εκεί και απλώς θέλησε να κάνει ένα ντους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν-Η λοίμωξη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους

8 σημάδια ότι είστε πιο ευτυχισμένοι από το 90% των ανθρώπων, κι ας μην το πιστεύετε

Fitch: Γιατί ο οίκος δίνει “σήμα “για νέα αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας

Οικόπεδα: Επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ προς το υπουργείο Δικαιοσύνης – Τι αναφέρει

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Εταιρεία κυκλοφόρησε μη αλκοολούχο κρασί για κατοικίδια – Τα πρωτότυπα ονόματα των ποικιλιών
περισσότερα
22:13 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Κρεμλίνο: Επιβεβαίωσε τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ «Η παράδοση Tomahawk στην Ουκρανία θα αποτελούσε πλήγμα για την ειρηνευτική διαδικασία»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμ...
21:22 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει κόσμο στη Γάζα, θα μπούμε να τους σκοτώσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα πως θα σκοτώσει μέλη της Χαμάς εάν οι μαχητέ...
20:24 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη – «Θα δούμε αν μπορούμε να δώσουμε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης, ότι θα συναντηθεί ξανά με...
19:07 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μίκαελ Σουμάχερ: Νέες αποκαλύψεις για τον βιασμό νοσοκόμας στην έπαυλη του θρύλου της F1 – Αρνείται τις κατηγορίες ο 30χρονος οδηγός

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον φερόμενο βιασμό που υπέστη νοσ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης