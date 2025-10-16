Άγριο bullying σε 10χρονο: Χάραξαν υβριστική λέξη στο μέτωπο συμμαθητή τους

Ένα 10χρονο αγόρι στην Ταϊλάνδη υπέστη ταπεινωτική κακοποίηση από συμμαθητές του, οι οποίοι του έκαναν τατουάζ με υβριστική λέξη στο μέτωπο, αφήνοντας το αγόρι σε κατάσταση σοκ και ντροπιασμένο.

Ο 10χρονος, ονόματι Kao, από την επαρχία Kanchanaburi, φέρεται να υπέστη μπούλινγκ από συνομηλίκους του, οι οποίοι χρησιμοποίησαν αυτοσχέδιο μηχάνημα τατουάζ για να χαράξουν στο δέρμα του την προσβλητική λέξη «p@@@y» (μ@@@ι).

Φωτογραφίες που έδειχναν τον Kao με σημάδια στο μέτωπο, τα χέρια και τα πόδια του εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο.

Η καλλιτέχνιδα δερματοστιξίας Janjira «Frame» Kaewket προσφέρθηκε αμέσως να βοηθήσει μόλις είδε τη δημοσίευση στο Facebook. Την 4η Οκτωβρίου, εξέτασε το αγόρι στο κατάστημά της, εφαρμόζοντας πρώτα αναισθητική κρέμα και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας λέιζερ για να κάψει τα σημάδια.

Βίντεο δείχνει την Kaewket να σβήνει το μελάνι, ενώ ο Kao βρίσκεται ήρεμος σε μια ανακλινόμενη καρέκλα.

Η ίδια δήλωσε: «Έπαθα σοκ που κάποιος τόλμησε να κάνει τατουάζ σε ένα τόσο μικρό παιδί. Αλλά τον διαβεβαίωσα ότι τα τατουάζ θα μπορούσαν να αφαιρεθούν εύκολα, γιατί είχαν χρησιμοποιήσει μόνο ένα εργαλείο, μια βελόνα ραπτικής προσαρμοσμένη σε στυλό».

Η καλλιτέχνιδα τόνισε ότι η αφαίρεση των τατουάζ διήρκησε μόνο 15 λεπτά, αλλά η αναισθητική κρέμα έπρεπε να παραμείνει για περίπου μία ώρα λόγω της μικρής ηλικίας του αγοριού. «Δεν ήταν μόνο στο μέτωπό του. Υπήρχαν πάνω από δέκα σημεία στα πόδια του, τα οποία καταφέραμε να αφαιρέσουμε», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με την Kaewket, ο Kao εξήγησε ότι επειδή ήταν παιδί, έκανε απλώς ό,τι του έλεγαν οι μεγαλύτεροι.

Η ίδια ανέφερε ότι θα χρειαστούν περίπου τρεις συνεδρίες για να αφαιρεθούν πλήρως όλα τα τατουάζ του Kao και υποσχέθηκε να κάνει τη διαδικασία δωρεάν.