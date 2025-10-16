Ημαθία: Κτηνοτρόφος κατήγγειλε την κλοπή 500 ζώων – Θετικά τα τεστ για ευλογιά στην κτηνοτροφική μονάδα

Την κλοπή 500 ζώων από τη δική του μονάδα και άλλων 180 από γειτονική μονάδα κατήγγειλε ένας κτηνοτρόφος στο Κλειδί Ημαθίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν ο κτηνοτρόφος επισκέφθηκε την κτηνοτροφική του μονάδα στο Κλειδί Ημαθίας και διαπίστωσε ότι περίπου 500 ζώα έλειπαν από τα περίπου 700 που διαθέτει, ενώ είχε συμβεί το ίδιο και σε γειτονική κτηνοτροφική μονάδα.

Ο ίδιος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, υποβάλλοντας μήνυση κατά αγνώστων, ενώ όπως είπε βρήκε ίχνη από ρόδες λίγο πιο έξω από τη μονάδα.

Λίγες μέρες μετά το περιστατικό τα 200 πρόβατα που είχαν απομείνει στη μονάδα βρέθηκαν θετικά στην ευλογιά, κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό και όσα έχουν κλαπεί, επίσης να νοσούν.