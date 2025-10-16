Γάζα: Θρίλερ με τις σορούς που απειλεί να τινάξει στον αέρα την εκεχειρία – Νέες εντάσεις καθώς το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα

Ανθρωπιστική βοήθεια μπήκε ξανά στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη, ενώ το Ισραήλ επανέλαβε τις προετοιμασίες για το άνοιγμα του κύριου σημείου διέλευσης στη Ράφα, καθώς η Χαμάς παρέδωσε περισσότερες σορούς νεκρών ομήρων, έπειτα από μια διαφωνία που απειλεί την εύθραυστη εκεχειρία στην παλαιστινιακή περιοχή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να κρατήσουν το πέρασμα της Ράφα κλειστό και να μειώσουν τις προμήθειες βοήθειας, επειδή η Χαμάς επέστρεφε τις σορούς με πολύ αργούς ρυθμούς, αναδεικνύοντας τους κινδύνους μιας συμφωνία που «σίγησε τα όπλα» έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Γάζα και είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων από τη Χαμάς (20) και την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων από το Ισραήλ.

Θρίλερ με τις σορούς

Η Χαμάς παρέδωσε τέσσερις σορούς που επιβεβαιώθηκαν ως νεκροί όμηροι τη Δευτέρα και άλλες τέσσερις αργά την Τρίτη, αν και οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι μία από αυτές δεν ήταν Ισραηλινός όμηρος, αλλά Παλαιστίνιος.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έλαβε δύο ακόμη φέρετρα από τον Ερυθρό Σταυρό σε σημείο συνάντησης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας αργά την Τετάρτη.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε τις σορούς των ομήρων Ινμπάρ Χάιμαν και Μοχαμάντ αλ Ατράς, οι οποίες παραδόθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Ισραήλ από τη Χαμάς.

«Μετά το τέλος της διαδικασίας ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) οι εκπρόσωποι του Τσαχάλ ενημέρωσαν τις οικογένειες της Ινμπάρ Χάιμαν και του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς ότι οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν για να ταφούν», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού.

🟡 IDF representatives informed the families of Inbar Hayman and Sergeant Major Muhammad Al-Atresh that their loved ones have been brought back for burial. According to the information and intelligence available to the IDF:

– Inbar Hayman, 27, was murdered by Hamas during the… — Israel Defense Forces (@IDF) October 16, 2025



Η Ινμπάρ Χάιμαν, καλλιτέχνιδα γκράφιτι γνωστή με το ψευδώνυμο «Pink», ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε στο φεστιβάλ μουσικής Nova κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ η σορός της μεταφέρθηκε στη Γάζα, όπως και αυτή του λοχία Μοχαμάντ αλ-Ατράς, ενός 39χρονου στρατιώτη Βεδουίνου, που σκοτώθηκε στη διάρκεια των μαχών.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι προετοιμάζονται να ανοίξουν το πέρασμα της Ράφα για τους κατοίκους της Γάζας, ενώ δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι 600 φορτηγά βοήθειας θα εισέλθουν στην περιοχή.

Στην αναζήτηση των υπόλοιπων σορών

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ισχυρίζεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, καθώς επέστρεψε όλους τους ζωντανούς ομήρους στο Ισραήλ, καθώς και τις σορούς όλων των νεκρών τις οποίες «μπορούσε να βρει και να φτάσει».

Η οργάνωση σε ανακοίνωσή της προσέθεσε πως ότι «ό,τι έχει απομείνει από τα σώματα των ομήρων (που δεν επιστράφηκαν), απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και ειδικό εξοπλισμό για την αναζήτησή τους, και καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για την επίλυση αυτού του ζητήματος».

Μετά την επιστροφή των δύο σορών το βράδυ της Τετάρτης θα απομένουν ακόμα οι σοροί άλλων 19 ομήρων στη Γάζα.

Ανώτερος Αμερικανός σύμβουλος δήλωσε την Τετάρτη το βράδυ σχετικά με την καθυστέρηση επιστροφής των σωμάτων των νεκρών ομήρων ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο να θεωρήσουμε ότι η συμφωνία έχει παραβιαστεί».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι αν το ζήτημα δεν επιλυθεί, τότε θα συνιστά παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας. Άλλος ανώτερος αξιωματούχος σημείωσε ότι «η Χαμάς έκανε το σωστό επιστρέφοντας και τους 20 ζωντανούς ομήρους με μια κίνηση», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ζητήσουν από τους κατοίκους της Γάζας να βοηθήσουν στον εντοπισμό των σορών με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή.

Παρέμβαση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για την πιθανότητα νέας στρατιωτικής επέμβασης του Ισραήλ στη Γάζα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει «το πράσινο φως» εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τους όρους της εκεχειρίας.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο CNN, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους δρόμους της Γάζας «μόλις πω τη λέξη».

«Αυτό που συμβαίνει με τη Χαμάς, θα το διευθετήσουμε γρήγορα», είπε ο πρόεδρος σε σύντομη τηλεφωνική συνομιλία. Το σημείο 4 του σχεδίου ειρήνης του Τραμπ αναφέρει: «Εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν».

Ο Τραμπ τόνισε ότι η διάσωση των ζωντανών ομήρων ήταν σημαντική από μόνη της. «Η απελευθέρωση αυτών των 20 ομήρων ήταν υψίστης σημασίας», τόνισε.

Οι ΗΠΑ έχουν λάβει διαβεβαιώσεις από την Χαμάς -μέσω διαμεσολαβητών- ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να εντοπίσουν και να επιστρέψουν τα υπόλοιπα σώματα, και οι ΗΠΑ εργάζονται ενεργά μέσω των μεσολαβητών για να παρέχουν πληροφορίες και λογιστική υποστήριξη στον εντοπισμό των σορών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι θαμμένες κάτω από τα συντρίμμια και τα ερείπια που άφησαν πίσω τους δύο χρόνια πολέμου.

Αφοπλισμός της Χαμάς

Το θρίλερ με την επιστροφή των σορών μπορεί να ανατρέψει τη συμφωνία εκεχειρίας, μαζί με άλλα σημαντικά ζητήματα που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι η επόμενη φάση της ανακωχής απαιτεί τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραδώσει την εξουσία, κάτι που μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να πράξει.

Η οργάνωση έχει ξεκινήσει επιχειρήσεις καταστολής, επιδεικνύοντας τη δύναμή της στη Γάζα μέσω δημόσιων εκτελέσεων και συγκρούσεων με τοπικές φατρίες.

Ο Τραμπ είχε ήδη προειδοποιήσει ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί ή «θα την αφοπλίσουμε εμείς». Το ειρηνευτικό του σχέδιο προβλέπει ένα μέλλον στο οποίο η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, η οποία θα αποστρατιωτικοποιηθεί και θα τεθεί υπό ανεξάρτητη διεθνή επιτήρηση. Η κυβέρνησή του, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά για να καθοριστεί το μέλλον της Γάζας, και ότι η συμφωνία που οδήγησε στην απελευθέρωση των ομήρων αποτελεί μόνο την Πρώτη Φάση.

Ο Τραμπ είπε στο CNN ότι, αυτή τη στιγμή, η Χαμάς «μπαίνει και καθαρίζει τις συμμορίες, τις βίαιες συμμορίες». Όταν ρωτήθηκε αν είναι πιθανό η Χαμάς να εκτελεί αθώους Παλαιστίνιους, απάντησε: «Κάνω έρευνα γι’ αυτό. Θα το μάθουμε. Μπορεί να είναι συμμορίες και κάτι παραπάνω».

Τα μέσα ενημέρωσης της Γάζας αναφέρουν ότι η Χαμάς σκότωσε τη σύζυγο και τα δύο παιδιά ενός άνδρα που φέρεται να είχε δημιουργήσει ένοπλες ομάδες στη Γάζα συνδεδεμένες με την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο άνδρας, που δεν κατονομάζεται, περιγράφεται ότι υπηρέτησε ως αξιωματικός Γενικών Πληροφορίων της ΠΑ πριν η Χαμάς καταλάβει βίαια τη Λωρίδα το 2007.

Τεχνοκρατική κυβέρνηση

Για τη Δεύτερη Φάση του σχεδίου για τη Γάζα, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση αναζήτησης και προσέγγισης Παλαιστινίων που θα μπορούσαν να στελεχώσουν μια μεταβατική τεχνοκρατική κυβέρνηση για τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ανώτερος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε πως οι βασικές προτεραιότητες της Ουάσινγκτον παραμένουν η αποτροπή νέων συγκρούσεων, η ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η ανάκτηση των σορών των ομήρων και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Όπως είπε, έχουν ήδη γίνει επαφές με άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη νέα κυβέρνηση, ενώ υπογράμμισε ότι «η Χαμάς είναι πιο αποδυναμωμένη από ποτέ». Πολλοί από όσους εξετάζονται για συμμετοχή προέρχονται από την παλαιστινιακή διασπορά.

Με πληροφορίες από: Reuters, Times of Israel, Haaretz, ΑΠΕ-ΜΠΕ