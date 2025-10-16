Μαρινάκης στον Realfm 97,8 για Άγνωστο Στρατιώτη: «Δεν θα επιτρέπεται από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά, καμία νέα αναγραφή ονομάτων, κανένα σπρέι, κανένα πανό»

Ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου, αναφερόμενος στο ζήτημα του Αγνώστου Στρατιώτη, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει μία κίνηση η οποία θα αποτελέσει «την αφορμή που ψάχνει η αντιπολίτευση και οι γνωστοί άγνωστοι, δήθεν αλληλέγγυοι που εργαλειοποιούν τα πάντα για να πολώσουν την κοινωνία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο το οποίο θα περιγράφεται στη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη.

«Από εκείνο το σημείο και μετά ούτε νέα σπρέι, ούτε νέες τέτοιες εκδηλώσεις, ούτε νέες αναγραφές ονομάτων. Δεν θα επιτρέπεται από το σημείο της ψήφισης τροπολογίας και μετά κανένας να αλλοιώνει αυτό το ιερό σημείο, το οποίο δεν ανήκει ούτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε στην κυβέρνηση. Να το κάνω σαφές. Δεν θα επιτρέπεται από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά καμία νέα αναγραφή ονομάτων, κανένα σπρέι, κανένα πανό. Αυτά που υπάρχουν δεν θα πάμε να τα σβήσουμε την επόμενη στιγμή. Θα μείνουν όσο μείνουν με τον χρόνο. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια “επιθετική” ενέργεια. Εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι που θέλουν κάποιοι να παίξουν, της πόλωσης και του διχασμού από την αντιπολίτευση. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη αξία να πάει κάποιος να κάνει μία κίνηση για κάτι το οποίο είναι γραμμένο σε αυτό το σημείο με σπρέι και θα μείνει όσο μείνει», τόνισε.

Παράλληλα σημείωσε ότι η μνήμη των νεκρών στα Τέμπη θα είναι για πάντοτε αναλλοίωτη.

«Η δικαιοσύνη στα Τέμπη δεν θα έρθει με κανένα σπρέι. Η δικαιοσύνη στα Τέμπη θα έρθει στο δικαστήριο, με την απόδοση ευθυνών σε όσους έχουν πραγματικά ευθύνη και θα αποδοθεί μόνο από τους δικαστές και όχι από αυτόκλητους δικαστές τους οποίους παριστάνει ένα μέρος του πολιτικού συστήματος. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν έχει καμία σχέση με κανένα άλλο γεγονός, με καμία διαδήλωση, με κανένα τραγικό δυστύχημα, με τίποτα. Είναι ένας ιερός χώρος αφιερωμένος στους ήρωες του έθνους. Άρα δεν θα επιτρέπεται τίποτα, ούτε σπρέι, ούτε ονόματα από εκείνο το σημείο και μετά που θα ψηφιστεί η τροπολογία», ανέφερε.

