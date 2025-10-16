Μητσοτάκης στο TikTok για το πετρέλαιο θέρμανσης: «Στο 1,10 ευρώ το λίτρο φέτος στην Αττική – Το 2023 ήταν στο 1,37»

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εξέλιξη των τιμών αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης τα τελευταία τρία χρόνια

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως το πετρέλαιο στην Αττική το 2023 ήταν στο 1,37 ευρώ/λίτρο, ενώ φέτος είναι στο 1,10 ευρώ/λίτρο, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κανείς να το βρει και λίγο πιο φθηνά. Παράλληλα, στην περιφέρεια το 2023 ήταν στο 1,40 ενώ φέτος έχει πέσει στο 1,13 ευρώ/λίτρο.

Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, οι τιμές οριστικοποιήθηκαν σήμερα και η εξέλιξη των τιμών τα τελευταία τρία χρόνια είναι άλλη μία μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δίνει 200 εκ ευρώ επίδομα θέρμανσης το χρόνο, σε συμπολίτες που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κρατικής ενίσχυσης.

 

 

