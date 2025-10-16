Grand Hotel: Αλίκη και Άρης παγιδεύονται σε έναν θανάσιμο κίνδυνο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Αλίκη και Άρης παγιδεύονται σε έναν θανάσιμο κίνδυνο

Ένα καθηλωτικό νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη αποφασίζει να πάει στο σπίτι των απαγωγέων ζητώντας από την Φρίντα να αποπροσανατολίσει τον Ρήγα, ενώ ο Άρης αρνείται να την αφήσει να πάει μόνη.

Η εξαφάνιση της Ρεγγίνας αναστατώνει το Grand Hotel. Ο αστυνόμος Κομνηνός ανακαλύπτει ασυμφωνία των μαρτύρων σχετικά με την ώρα αναχώρησής της, ενώ τα συμβόλαια που αποδεικνύουν την αγοραπωλησία του ξενοδοχείου έχουν εξαφανιστεί.

Οι ελπίδες της Κυβέλης να πάρει πίσω το ξενοδοχείο αναπτερώνονται. Μία νέα δασκάλα καταφθάνει στα προσφυγικά, η οποία θα τραβήξει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του Χατζημήτρου και θα προβληματίσει τον Χαραλάμπη.

Κι ενώ η Φρίντα καταφέρνει να ξεφύγει από τον Ρήγα με την βοήθεια του Βλάσση, η Αλίκη και ο Άρης παγιδεύονται σε έναν θανάσιμο κίνδυνο… 

 Δείτε το Trailer

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου 

