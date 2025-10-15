Χρυσή απάτη: Ιερέας υπεξαίρεσε 260.000 ευρώ από ηλικιωμένο

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για έναν ιερέα από την Καβάλα που εξαπάτησε 75χρονο. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης καταδίκασε πριν από λίγες ημέρες τον ιερέα σε κάθειρξη οκτώ ετών για απάτη, καθώς υπεξαίρεσε από τον ηλικιωμένο 260.000 ευρώ.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η υπόθεση με πρωταγωνιστή έναν ρασοφόρο, άρχισε να εκτυλίσσεται στην Καβάλα το 2020. Τότε ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε μια δύσκολη περίοδο στην οικογενειακή ζωή του, γεγονός που τον οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τη συζυγική οικία, ενώ είχε ήδη διακόψει κάθε επικοινωνία και με τα παιδιά του. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία, προσπαθούσε να βρει παρηγοριά στα θεία. Ο ιερέας του ναού της περιοχής προσέγγισε τον ηλικιωμένο στον εξωτερικό χώρο του παρεκκλησίου όπου καθόταν και άρχισε να τον ρωτά τι του συμβαίνει, αντιλαμβανόμενος την κακή ψυχολογική κατάστασή του. Πολύ σύντομα ο ιερέας κέρδισε την εμπιστοσύνη του 75χρονου.

Κάποια στιγμή ο δεύτερος του είπε ότι είχε συγκεντρώσει οικονομίες που ξεπερνούσαν τα 200.000 ευρώ. Τότε, ο ιερέας άρχισε να δείχνει πιο έντονο ενδιαφέρον, προμηθεύοντάς τον με φαγητό και φάρμακα, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να εξασφαλίσει τη διακοπή κάθε είδους σχέσεων με συγγενείς και φίλους του. Όπως κατέθεσε το θύμα, «μου έλεγε να μη μιλώ με τους φίλους μου και τα παιδιά μου. Μου άλλαξε τηλέφωνο για να μη με ενοχλεί κανένας, ενώ μου ζήτησε δεύτερο κλειδί για να μη σηκώνομαι όταν χτυπά το κουδούνι». Τα Χριστούγεννα του 2020 ο ιερέας πρότεινε στον ηλικιωμένο να μετακομίσει σε διαμέρισμα στο ακίνητο όπου έμεναν ο ρασοφόρος και η οικογένειά του, προκειμένου να τον φροντίζουν καθημερινά. Στις 25 Ιουνίου 2021 ο 75χρονος πείστηκε και μετακόμισε στο Παληό της Καβάλας, σε υπόγειο διαμέρισμα, το οποίο ανακαινίστηκε με έξοδα του ηλικιωμένου, τα οποία έφτασαν τα 12.000 ευρώ.

Έγινε συνδικαιούχος

Λίγο νωρίτερα, στις 7 Μαΐου 2021, οι δύο άνδρες μετέβησαν στην τράπεζα, όπου ο 75χρονος ζήτησε την πρόωρη εξόφληση των προθεσμιακών καταθέσεων που διατηρούσε και το άνοιγμα νέων, με συνδικαιούχους τον ίδιο και τον κατηγορούμενο. «Μου είπε ότι θα με βοηθήσει πρώτα να τακτοποιήσω τα οικονομικά μου. Υπέγραψα κάποια έγγραφα για να μπει συνδικαιούχος στους λογαριασμούς μου, προκειμένου να ρυθμίζει και να διαχειρίζεται τα οικονομικά μου. Πίστευα ότι όλα τα έκανε για να διαχειριστεί τις υποθέσεις μου ως εντολέας μου και προς το συμφέρον μου», κατέθεσε στη μήνυσή του ο καταγγέλλων.

Οι υπάλληλοι της τράπεζας έμειναν έκπληκτοι, όταν άκουσαν τον 75χρονο να τους ζητά να μπει ο ιερέας συνδικαιούχος στους λογαριασμούς του. «Ήρθαν σε εμένα, είπαν ποιοι είναι και ότι θέλουν να μπει ο ιερέας συνδικαιούχος σε λογαριασμό. Οταν ο ηλικιωμένος υπέγραψε, μας είπε ότι δέχεται να διαχειρίζεται και ο ιερέας τα χρήματα», κατέθεσε ο υποδιευθυντής της τράπεζας. Με το που έγινε συνδικαιούχος, ο ιερέας άρχισε να αφαιρεί χρήματα από τους λογαριασμούς. Από τα μέσα Μαΐου έως τις αρχές Αυγούστου του 2021, μετέφερε 174.638,87 ευρώ σε ατομικούς λογαριασμούς του, «σήκωσε» 77.000 ευρώ από το ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικών καρτών, ενώ ψώνισε αγαθά συνολικής αξίας 7.945,73 ευρώ. Δηλαδή σε λιγότερο από τρεις μήνες υπεξαίρεσε 259.584,60 ευρώ! Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι λειτούργησε ως δωρεοδόχος, προσθέτοντας ότι ο ηλικιωμένος αρχικά ήθελε να του δώσει απευθείας όλα τα χρήματά του, αλλά τελικά επέλεξε να τον κάνει συνδικαιούχο για να γλιτώσει τον φόρο δωρεάς. Μάλιστα ο ηλικιωμένος δώρισε 20.000 ευρώ στον ιερό ναό όπου λειτουργούσε ο ρασοφόρος, αλλά και το καινούργιο αυτοκίνητό του, στη σύζυγο του ιερέα.

Eτσι ο ρασοφόρος αύξησε τον αριθμό των αυτοκινήτων της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ένα πολυτελές κάμπριο. Ο ιερέας ισχυρίστηκε ότι απλώς πρότεινε στον 75χρονο να αλλάξει τις πινακίδες του οχήματός του για να μην μπορεί να τον βρει η οικογένειά του.

«Τον βοηθούσα»

Οταν ο ηλικιωμένος μετακόμισε σε ένα υπόγειο, στο ακίνητο όπου διέμεναν ο ιερέας και η οικογένειά του, καθημερινά ο κατηγορούμενος του πήγαινε φαγητό. Ο ίδιος μάλιστα προκειμένου να πείσει το δικαστήριο ότι φρόντιζε τον ηλικιωμένο, παρουσίασε φωτογραφίες από την κάμερα που είχε τοποθετήσει έξω από το διαμέρισμα του 75χρονου. «Το να προσφέρω ένα πιάτο φαγητό σε έναν ηλικιωμένο δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο για εμένα, θα το έκανα για τον οποιονδήποτε. Μοναδικός σκοπός μου ήταν να τον βοηθήσω να ανέβει ψυχολογικά», είπε ο ιερέας στην απολογία του.

Βέβαια η σίτιση και η φροντίδα του ηλικιωμένου κόστισαν πολύ ακριβά στον ίδιο. Οταν κατάλαβε ότι ο ιερέας τού είχε αρπάξει όλες τις οικονομίες, αποχώρησε από το σπίτι, στις 12 Αυγούστου 2021, ενώ αργότερα κατέθεσε μήνυση κατά του ιερέα για απάτη και υπεξαίρεση.

Ο ιερέας γλίτωσε, προσωρινά, τη φυλακή, καθώς το δικαστήριο έδωσε αναστολή στην εκτέλεση της ποινής κάθειρξης των οκτώ ετών μέχρι το Εφετείο. Σύντομα θα καθίσει στο σκαμνί και του Συνοδικού Δικαστηρίου, όπου έχει παραπεμφθεί με το ερώτημα της καθαίρεσης, ενώ μέχρι τότε τελεί σε αργία. Ο δικηγόρος του 75χρονου, Σταύρος Γεωργίου, δήλωσε στη Realnews για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης: «Ηταν μια πολύ αυστηρή ποινή, αν σκεφτεί κανείς ότι η ανώτατη ποινή που μπορούσε να του επιβληθεί ήταν τα δέκα χρόνια κάθειρξης. Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο, όμως ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, του κόβει τα φτερά να εξαφανιστεί. Η ποινή αυτή τον οδηγεί με βεβαιότητα στη φυλακή μετά τη δίκη του στο Εφετείο».